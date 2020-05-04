كهربا وامح يشعلان السوشيال ميديا بوصلة رقص من داخل السيارة.. فيديو





وظهر كهربا وامح فى الفيديو يرقصان داخل سيارة وعلق امح قائلا: " برقص انا وكهربا " .





و أثار اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، حالة من الجدل الواسع فور قراره بحذف اسم خطيبته نورهان عبد الفتاح شقيقة نجمة مسرح مصر "إسراء"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "نستجرام".





وجاء قرار محمود كهربا بحذف اسمها بعد ظهوره فى برنامج رامز مجنون رسمي، والذي يقدمه رامز جلال عبر قناة "mbc مصر".





نشر امح الدولى فيديو له مع محمود كهربا نجم النادى الاهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تيك توك ".