ضبط ١٧ ألف لتر سولار داخل مخزن قبل بيعها قى السوق السوداء بالإسكندرية









أكدت تحريات ومعلومات إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية قيام (مالك مخزن "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك) بمزاولة نشاطًا تجاريًا غير مشروع فى مجال تجميع المواد البترولية المدعمة "بدون ترخيص"، ويقوم بتخزين كميات كبيرة من السولار المدعم داخل مخزنه بقصد الإتجار به فى السوق السوداء، مما يمثل خطرًا داهمًا على المواطنين بالمنطقة السكنية.





عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أمكن ضبطه، وعثر بالمخزن على (كمية قدرها 17000 لتر من المواد البترولية المدعمة "سولار") بدون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى وإستغلال السلع.



