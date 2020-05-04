ارتفاع عدد المصابين بكورونا في بولندا إلى 13937

أعلنت وزارة الصحة في بولندا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 244 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو ما يرفع العدد الإجمالي إلى 13937 حالة.





وأكدت الدولة أيضًا خمس حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس كورونا خلال الفترة المحددة، ليصل بذلك عدد الوفيات بـ كوفيد 19 إلى 683.





وقد شفي حتى الآن 4095 شخصًا بالكامل، و2653 مريضًا يخضعون للعلاج في المستشفيات، و96699 آخرين في الحجر الصحي المنزلي، وفقًا للتحديث.





وبدأت بولندا بالفعل في تخفيف الإغلاق تدريجيًا، وتسمح أيضًا بإعادة فتح مراكز التسوق ومتاجر البناء والفنادق والمتاحف ومراكز إعادة التأهيل الطبي اعتبارًا من يوم الاثنين.



