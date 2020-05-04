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مرأة

بعد تحول ابنة هشام سليم لذكر .. كيف تتعامل مع ابنك العابر جنسيا بشكل سليم

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:31 م
صدى البلد
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ريهام قدري
اثارت تصريحات هشام سليم عن ابنته نورا وعن تحولها جنسيا ببرنامج شيخ الحارة جدلا كبيرا، وأكد ان اكتشافه ان ابنته عابرة جنسيا  عندما وصلت إلى 18 عامًا  حيث أفصحت له على أنها ستتحول، متابعًا: "أنا قولتلها المطلوب منى إيه، لأنى متأكد إن ربنا اللى بيصورنا فى الأرحام".


وتساءل الكثير عن معني الشخص العابر جنسيا واكدت الدراسات انه التغير من جنس لآخر بسبب اختلاف تعبير بعض الأشخاص عن هويتهم الجنسية والاجتماعية عن الجنس الذي يولدون به ويطلق على هؤلاء الاشخاص لفظ العابرين أو المتحولين جنسيًا وفي بعض الأحيان يرغب العابرون أو المتحولون مساعدة طبية للعبور أو التحول من جنس لآخر.

وقد يمر الكثير من الاشخاص بهذه المشكلة مع ابنائهم ولذلك نقدم لك اليوم العلامات التي تساعدك علي اكتشاف ذلك وطرق التعامل مع  ابنتك او ابنك العابر جنسيا 

1- متابعة تصرفات ابنك العابر جنسيا وميوله
2- ملاحظة التغيرات الجسمانية للطفل عند سن البلوغ
3- الملامح لها دور في اكتشاف الابن العابر جنسيا 
4- التحدث مع ابنك بطريقة لائقة عن ميوله الجنسية 
5- التعرف علي الرغبات الطفولية لابنك او ابنتك سواء رغبات ذكورية ام انثوية 

كما يجب علي الاهل التعرف علي طرق التعامل مع الابن في حالة اكتشاف انه عابر جنسيا :

1- التعامل بصبر دون اي انفعال او ر فعل غير مدروس 
2- عرض ابنك علي طبيب نفسي اولا للكشف عن اسباب هذه المشكلة 
3- عرض الابن علي طبيب للاضطرابات الجنسية 
4- عدم الترهيب والاستعانة بمتخصصين 
5- الالتزام بتعليمات الاطباء واتباع اللازم. 


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