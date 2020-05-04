نشرة المرأة والصحة..10 فوائد لتناول فيتامين د.. علاقة أدوية الضغط بفيروس كورونا.. وبدائل الحلويات الصحية لمرضى السكر فى رمضان

نشر موقع "صدى البلد" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





الصحة









صرحت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، ونائب رئيس الجمعية المصرية للسمنة وأمراضها، حول أهم البدائل الصحية للحلويات فى شهر رمضان









وقالت إن الحلويات التي تحتوي على نسبة عالية من الأوميغا 3، 6،9، مثل المكسرات، تعد من الحلويات الصحية والمفيدة، ويفضل على مرضى السكر تناولها.









وتابعت، بأن الحلويات التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات تضر الجسم بشكل كبير، ويفضل الأتجاة إلى الحلويات الشرقية التى تحتوي على كمية كبيرة من المكسرات مثل القطايف









اقرأ أيضًا





يسبب فيروس كورونا حالة من الهلع والخوف فى العالم، ويحتار الباحثون حول وجود علاج للشفاء منه، أو لقاح للقضاء عليه، و تداول رواد السوشيال ميديا مجموعة من الأخبار حول علاقة أدوية الضغط بفيروس كورونا.





قالت العديد من المنظمات الطبية المهنية إنه لا يوجد دليل يبرر تغيير المبادئ التوجيهية لوصف الأدوية ، والتي تسمى مثبطات إنزيم تحويل الأنجيوتنسين (ACEI) وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين (ARB)، والأدوية هي الدعامات الأساسية لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وفشل القلب والسكري وأمراض الكلى المزمنة.

















يعد فيتامين " د" من الفيتامينات المهمة التي يحتاجها الجسم والتي يمكن الحصول عليه من الشمس، وأكدت الدراسات أن فيتامين "د له فوائد عديدة عند وجود نقص كبير به فإنه يؤدي للكساح بالأطفال ولين العظام في البالغين.





فوائد فيتامين D (د):

* يمنع فيتامين د الإصابة بهشاشة العظام :

يساعد فيتامين د في منع حدوث هشاشة العظام ، حيث أن له تأثير طويل المدي في الجسم ويقلل من إمتصاص الكالسيوم.

* يمنع فيتامين د حدوث تسمم الحمل :

يرتبط نقص فيتامين د أحيانًا بالإصابة بتسمم الحمل والذي يحدث أثناء فترة الحمل ويتم إفراز البروتين في البول . وقد يؤدي إلي إرتفاع ضغط الدم وتفعيل تسمم الحمل والذي يؤدي إلي وفاة الجنين .













المرأة













نشرت الفنانة نادية الجندى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.





وظهرت بها نادية الجندى، بجاكيت كاجوال أنيق باللون الأسود والأبيض، ومطعم برسومات مميزة تبرز عن جمالها وأناقتها.



