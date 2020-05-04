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محافظات

للمرة الأولي..إجتماع تنفيذي الشرقية عبر تقنية Zoom

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:08 م
إجتماع تنفيذي الشرقية
إجتماع تنفيذي الشرقية عبر تقنية Zoom
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محمد الطحاوي

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،اليوم، إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة عبر تقنية Zoom مع مديري المديريات الخدمية  ورؤساء المراكز والمدن و الأحياء ومديري الإدارت النوعية.


جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ و اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام و اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات و المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد.


كلف المحافظ مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمرور الميداني على المشروعات الجاري تنفيذها بكل قطاع خدمي لمتابعة مدى إلتزام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال بتطبيق الإجراءات الإحترازية لحماية العمال بإلزامهم إرتداء الكمامات والقفازات الواقية و توفير سبل الحماية والرعاية الصحية لهم خاصة وأنهم يعملون في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد و إعداد تقرير يومي للعرض على المحافظ لإتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.


كما أكد محافظ الشرقية على ضرورة إستمرار أعمال تطهير و تعقيم المنشآت الخدمية و المباني العامة و النوادي ومراكز الشباب ودور العبادة و الأيتام و المدارس و المعاهد ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة ATM لمواجهة فيروس كورونا المستجد و الحد من إنتشاره للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.


يذكر ان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أصدر قرار بمنع إقامة الأسواق والسويقات وفض التجمعات وأتخاذ كافة الأجراءات الأحترازية والوقائية لمواجهة أنتشار فيروس كورونا المستجد.

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