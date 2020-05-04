نقل 10 حالات كورونا من العجمي إلى المدينة الشبابية بأبوقير



وخصصت وزارة الصحة المدينة الشابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية ليكون مستشفى عزل لذووي الحالات البسيطة من مصابي فيروس كورونا والذين لا يحتاجون إلى عناية فائقة، أو من اقترب شفائهم من مصابي الفيروس بمستشفى العجمي النموذجي.

أعلن مستشفى العجمي المركزي بالإسكندرية، اليوم، نقل 10 من نزلاء مستشفى العجمي، والتي تستخدم كمستشفى عزل لمصابي كورونا، إلى مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبي قير، بعد اقتراب تعافيهم من الفيروس.وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمي النموذجي، أنه وبتحويل الحالات العشر فقد ارتفع إجمالي عدد المنقولين إلى المدينة الشبابية بأبو قير إلى 252 حالة..قال الدكتور أحمد محسن، المدير الطبي للعزل الصحي بالمدينة الشبابية في أبي قير، إن عدد المتعافين بشكل نهائي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بمستشفى أبو قير، ارتفع إلى 148 شخصًا حيث تم السماح لهم بالخروج إلى منازلهم.ونظم العاملون وأفراد الطاقم الطبي بالمستشفى احتفالية، للمرضى قبل خروجهم في تقليد متبع في مستشفتي العزل بالعجمي وأبو قير.