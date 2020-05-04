صدور كتاب السرد الماكر عن تجربة الروائي العراقي عواد علي

صدر حديثًا عن «الآن ناشرون وموزعون» بالأردن، كتاب "السرد الماكر"، من إعداد الناقد طلال زينل سعيد، لمناقشة تجربة الروائي العراقي عواد علي، عبر تجاوز موضوعات أعماله المستمدة من عمق الواقع الحيويّ الضاجّ بالأحداث، نحو الانفتاح على الصيغ الفنية التي تنهل ممّا يُصطلح عليه "حيل السرد".

يضمّ الكتاب الذي خمسة فصول، تختص كلٌّ منها بإحدى روايات عواد علي، وقدَّمَ مجموعة من الدراسات حولها ,تناول الفصل الأول في الكتاب رواية "حليب المارينز"، إذ جرى تحليلها وفقًا لرؤى أربعة نقاد هم د.مصطفى مزاحم، وإبراهيم محمود، وهدية حسين، ومحمد معتصم.

وتناول الفصل الثاني رواية "نخلة الواشنطونيا" عبر أربع دراسات قدمها د.رسول محمد رسول، ود.إبراهيم مصطفى الحمد، وإياد نصار، ويوسف ضمرة، أما الفصل الثالث، فقدم مقاربة لرواية "حماقة ماركيز"، عبر أربع دراسات تحمل أسماء د.نادية هناوي، وسهام السامرائي، وهيثم حسين، وفيصل عبدالحسن.

بينما تخصص الفصل الرابع برواية "أبناء الماء" عبر مجموعة من الأبحاث التي قدمها د.رسول محمد رسول، ود.إبراهيم خليل، وعلي حسن الفواز، ومروان ياسين الدليمي، وفيصل عبدالحسن، وندى اللهيبي.

واختُتم الكتاب الذي جاء في مئتين وثلاث عشرة صفحة من القطع المتوسط، بالفصل الخامس الذي قاربت أبحاثه رواية "جسر التفاحة"، وضم أبحاثًا للنقاد د.محمد صابر عبيد، وفيصل عبد الحسن، ومروان ياسين الدليمي، وطلال زينل سعيد.

ويوضح مُعدّ الكتاب أن غاية هذا العمل إعطاء صورة نقدية ناضجة عن حساسية التشكيل السردي في روايات عواد علي، وإلقاء ضوء كافٍ على طبيعة الفن والموضوع واللغة والصنعة الروائية فيها، ووضع لبنة صحيحة في بنيان النقدية العربية في الإجراءات والرؤى والفهم والتحليل.