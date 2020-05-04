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لقطات جوية لتحطم طائرة عسكرية بوليفية.. فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:56 م
تحطم طائرة تابعة
تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو البوليفي
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فرح علاء الخولي

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، فيديو عن تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو البوليفي.


وظهرت في الفيديو لقطات جوية من مكان تحطم طائرة عسكرية بوليفية، والتى أعلن سلاح الجو في بوليفيا عن تحطمها السبت الماضى، مما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من فردين و4 مواطنين إسبان.


وأوضح البيان أن الحادث وقع قرب مدينة ترينيداد بجنوب شرق البلاد حيث كان من المفروض نقل الركاب إلى سانتا كروز.


قال سلاح الجو في بوليفيا إن طائرة عسكرية خفيفة تحطمت يوم السبت، مما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من فردين وأربعة إسبان كانت تنقلهم قبل إعادتهم إلى بلادهم وسط تفشي جائحة فيروس كورونا.


وقال بيان إن الحادث وقع قرب مدينة ترينيداد بجنوب شرق البلاد حيث نُقل الركاب إلى سانتا كروز. 


وأغلقت بوليفيا حدودها لاحتواء تفشي الوباء.

 

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الطائرة أبلغت عن عزمها العودة إلى المطار في ترينيداد بعد 12 دقيقة من الإقلاع بسبب تعطل المحرك، ثم فُقد الاتصال بالطائرة.

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