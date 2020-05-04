سيدة تطلب من أهل الخير مساعدتها فى تجهيز ابنتها

أرسلت سيدة تبلغ من العمر 45 عاما، تعاني من تليفات بالرئة وعقيدة بالغدة الدرقية، وتعيش في حالة من التدهور الصحي والمادي الشديدين، شكوى عبر خدمة بين الناس الخاصة بشكاوى القراء بسبب صعوبة أعباء المعيشة عليها.





وأوضحت أنها أم لخمس أبناء أربع بنات وولد في مراحل تعليم مختلفة، وابنتها الكبرى مقبلة على الزواج والأب أرزقي على باب الله ومصاب بجلطة، ولا يملكان المال لتجهيز ابنتهما.

وطالبت من الجمعيات الأهلية وأهل الخير، مساعدتها فى تجهيز ابنتها ببعض المفروشات والأجهزة الكهربائية.





ونشرت رقم هاتفها لمن يرغب بمساعتها وهو: ٠١٠٦٦٤٩٣٤٣٩



