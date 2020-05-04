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بين الناس

سيدة تطلب من أهل الخير مساعدتها فى تجهيز ابنتها

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:01 م
منزل الاسرة
منزل الاسرة
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كريم ناصر
أرسلت سيدة تبلغ من العمر 45 عاما، تعاني من تليفات بالرئة وعقيدة بالغدة الدرقية، وتعيش في حالة من التدهور الصحي والمادي الشديدين، شكوى عبر خدمة بين الناس الخاصة بشكاوى القراء بسبب صعوبة أعباء المعيشة عليها. 

وأوضحت أنها أم لخمس أبناء أربع بنات وولد في مراحل تعليم مختلفة، وابنتها الكبرى مقبلة على الزواج والأب أرزقي على باب الله ومصاب بجلطة، ولا يملكان المال لتجهيز ابنتهما. 
 
وطالبت من الجمعيات الأهلية وأهل الخير، مساعدتها فى تجهيز ابنتها ببعض المفروشات والأجهزة الكهربائية. 

ونشرت رقم هاتفها لمن يرغب بمساعتها وهو: ٠١٠٦٦٤٩٣٤٣٩

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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