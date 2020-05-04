وزير الداخلية يكافئ 752 من رجال الشرطة لجهودهم في الحفاظ على الأمن

وجه اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية - بمكافأة (752) من رجال الشرطة (بمديريات أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، بورسعيد، الفيوم، المنيا، سوهاج، أسيوط، أسوان، البحر الأحمر، جنوب سيناء" وقطاعات "الأمن العام، الأمن المركزى، السجون" والإدارات العامة لـ "شرطة النقل والمواصلات، اتصالات الشرطة، الهجرة والجنسية، المرور")





وذلك نظرًا لجهودهم خلال شهر إبريل 2020 التى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها ، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين.

وذلك فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن واستقرار الوطن



