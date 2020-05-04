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تعرف على موعد صرف المعاشات لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه.. فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:10 م
صرف المعاشات
صرف المعاشات
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البهى عمرو

قال أشرف حسن مدير عام منطقة بريد شمال أكتوبر، إن الوزارة بدأت من أمس الأحد صرف معاشات مايو وتواصل لليوم الثانى لمن يتقاضون حتى 1000 جنيه.


وأضاف أشرف حسن ، خلال مداخلة على قناة دى ام سي، أنه سيتم صرف المعاشات من غدًا وبعد غد الأربعاء لمن يتقاضى أكثر من 1000 جنيه و حتى 2000.


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وأوضح أنه سيتم صرف المعاشات لمن تزيد عن 2000 لـ 3000 يومى الخميس والسبت ومن يزيد عن 3000 سيكون يوم الأحد المقبل.


وكشف أن الهيئة قامت بعمل عدة ضوابط بالاتفاق مع الدولة، للحفاظ على المواطنين، وأن هناك اجراءات يتم اتخاذها للحفاظ على صحة المواطنين من فيروس كورونا.


وأشار  إلى أنه يتم تطهير المكاتب كل يوم فى الصباح و المساء، وجميع العاملين يرتدون كمامات و هناك مسافات بين كل مواطن وأخر حال الحصول على المعاش.

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