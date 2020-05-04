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الصين تستعد لطرح 100 مليون جرعة لعلاج كورونا.. كل ما تريد معرفته عن لقاح فاك

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:11 م
صدى البلد
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ريهام قدري
أعلنت شركة أدوية صينية، تجري تجارب بشرية على لقاح فيروس كورونا، عن أنها مستعدة لبدء إنتاج منتجاتها على نطاق واسع.

وتعتبر شركة Sinovac Biotech الصينية أول شركة في العالم تقوم بتسويق لقاح ضد أنفلونزا الخنازير H1N1 - حققت تقدمًا كبيرًا في أبحاثها وكشفت عن أنها الآن في وضع يمكنها من بدء إنتاج 100 مليون لقاح سنويًا بعد نجاحه في الاختبار علي الحيوانات.

كانت الشركة قد أكدت أن اللقاح سعرف باسم فاك لم يترك أي آثار جانبية واضحة في القردة، وأن المختبر بدأ التجارب على البشر في 16 أبريل.

وأعطى باحثو مختبر "سينوفاك بيوتيك" جرعتين مختلفتين من اللقاح إلى ما مجموعه ثمانية قردة ريسوس، وبعد ثلاثة أسابيع، أدخلوا في رئتي القرود جرعة فيروس سارس CoV-2، وهو الفيروس الذي يسبب "كوفيد- 19"، من خلال أنابيب أسفل القصبة الهوائية، ولم يصب أي منهم بعدوى كاملة بحسب وكالة "أ ف ب".

وكان للقرود التي أعطيت الجرعة الأكبر استجابة جيدة، فبعد 7 أيام من تلقيها عدوى الفيروس، لم يعثر الباحثون على أي آثار له في بلعوم أو رئتي القرود.

وأكد ليو بيتشنغ وهو مدير في شركة سينوفاك إن الشركة لا تعرف بالتحديد متى ستكون قادرة على توزيع اللقاح، بحسب "أ ف ب".

وقال كبير مديري الشؤون التنظيمية الخارجية في سينوفاك، منغ وينينغ، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام محلية إن النتائج "تمنحنا الكثير من الثقة" بأن اللقاح سيؤثر في البشر.
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