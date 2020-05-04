شاهد.. مدى تعايش المواطنين مع فيروس كورونا

مر الكثير من الوقت ولم تنته أزمة وباء فيروس كورونا ، وإلى هذه اللحظة لم يكتشف له علاج .
ونتيجة لذلك قرر المواطنون التعايش مع فيروس كورونا ، والذهاب إلى عملهم و التسوق وشراء مستلزماتهم ، حريصين على الأخذ بكافة الطرق الوقائية .
ورصدت عدسة " صدى البلد " تعايش المصريين مع فيروس كورونا، حيث ظهر المواطنين مرتدين الكمامات وحريصين على عدم إقامة التجمعات التى تزيد من انتشار فيروس كورونا المسنجد .
وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا ، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.