شاهد.. مدى تعايش المواطنين مع فيروس كورونا





ونتيجة لذلك قرر المواطنون التعايش مع فيروس كورونا ، والذهاب إلى عملهم و التسوق وشراء مستلزماتهم ، حريصين على الأخذ بكافة الطرق الوقائية .





ورصدت عدسة " صدى البلد " تعايش المصريين مع فيروس كورونا، حيث ظهر المواطنين مرتدين الكمامات وحريصين على عدم إقامة التجمعات التى تزيد من انتشار فيروس كورونا المسنجد .





وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا ، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.

مر الكثير من الوقت ولم تنته أزمة وباء فيروس كورونا ، وإلى هذه اللحظة لم يكتشف له علاج .