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تعليم

جامعة طنطا: 5 طلاب الحد الأقصى للاشتراك في الرسائل البحثية

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:13 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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نهلة الشربيني
قال الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، إنه سيتم تطبيق الرسائل البحثية على كليات الجامعة كبديل للامتحانات التحريرية والشفوية، مشيرا إلى أن كل بحث سيضم مجموعة من الطلاب لن تزيد عن 5 بحيث يتم التوضيح  للطلاب كيفية تقديم البحث من خلال وحدة تكنولوجيا المعلومات في كل كلية ومن خلال الميل الرسمي المفعل برقم البطاقة.

وأضاف "سبع" أن الطلاب سيتعرفون على موضوعات الأبحاث من خلال المنصة الإلكترونية للجامعة وهي موضوعات تضعها الكليات وتعتمدها الجامعة، موضحا أنه يتم نشر سيتم نشر كل ما يتعلق بشروط إعداد الأبحاث خلال مواقع الكليات والجامعة، كما يتم التواصل مع أعضاء هيئة التدريس لتسهيل العملية على الطلاب.

وكان قد أوضح الدكتور مجدى سبع ، رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تعمل على تسهيل وصول المادة العلمية للطلاب عبر التعليم عن بعد حيث وفرت للطلاب جميع سبل الراحة والدعم للدراسة ، ويمكن القول إن منظومة التعليم عن بعد أثبتت نفسها واستطاعت أن تثبت نجاح كبير منذ انطلاقها.

وأضاف "سبع"، في تصريح لموقع "صدى البلد"، أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يعملون بشكل مستمر في التواصل مع الطلاب للإجابة على استفساراتهم، كما ابتكروا طرقا جديدة لتقديم المناهج والمقررات سواء عبر تطبيق للهاتف المحمول، أو بالتنسيق مع قناة الدلتا لإذاعة المحاضرات في حالة عدم توافر خدمات الإنترنت لدى الطلاب بالقرى. 

وأوضح أن الجامعة قامت بنشر المحاضرات في نفس أوقاتها الرسمية وإعادتها على مدار 24 ساعة، حيث تعمل على اتباع منظومة التعليم عن بعد واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس والتسهيل على الطلاب فى تحصيل المقررات الدراسية والتزام المنزل، مشيرا إلى أنه تم عمل  فيديو لشرح كيفية استخدام التطبيق للتسهيل على الطلاب.
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