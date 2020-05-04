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صدر العمرانية: أي شخص يصاب ببرد عليه أن يلزم البيت 3 أيام.. فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:07 م
كورونا
كورونا
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آيات احمد

قال الدكتور محمد محمدى شعبان، مدير مستشفى صدر العمرانية، إن فيروس كورونا له اعراض مختلفة عن الفيروسات السابقة والبرد.


 وأضاف  مدير مستشفى صدر العمرانية خلال مداخلة على قناة دى إم سي، أن فيروس كورونا ظهر فى البداية فى الطيور، وبعد ذلك انتقل الى الحيوانات ثم انتقل للبشر.


وكشف مدير مستشفى صدر العمرانية أن فيروس كورونا له سلالات كثيرة ولكن الموجود حاليًا من أشد الفيروسات.

وأوضح مدير مستشفى صدر العمرانية أن هناك بعض الأشخاص بمصر اصيبت بفيروس كورونا وشفيت وهم بكامل الصحة.


وأشار مدير مستشفى صدر العمرانية، إلى أن أى شخص يشعر بارتفاع بدرجات الحرارة عليه التوجه لـ مستشفيات الصحة لعمل الاختبارات.


ولفت إلى أن الشخص الذى يعانى من أعراض البرد العادية عليه استشارة طبيب لمعرفة هل الشخص مصاب بكورونا أو برد.


وأوضح أن الشخص الذى يعانى من برد عادى عليه أن يلزم المنزل لمدة 3 أيام.

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