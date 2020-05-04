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محافظات

إزالة فورية لـ 5 حالات تعد على أراض زراعية في أشمون ..صور

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:14 م
ازالة التعديات على
ازالة التعديات على أملاك الدولة
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محمد امين
أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، تنفيذ إزالة فورية لعدد5 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بقرى طهواى وجريس والقناطرين  وسبك الأحد بمركز ومدينة أشمون على مساحة 2 قيراط و1 سهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية. 

وبحسب بيان، الاثنين، يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإستردادها ومنعًا لاستغلال الظروف الراهنة في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد. 

وأضاف محافظ المنوفية بأن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بلغ 299 حالة ، حيث تم تنفيذ 189 حالة تعد على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة بإجمالى مساحة 7 افدنة و 5 قراريط و13 سهما. 

 كما تم تنفيذ عدد 87  حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بناء بإجمالى مساحة 1014 مترا مربعًا، وكذا إزالة 23 حالة تعد على الأراضي الزراعية أملاك دولة بمساحة 42 فدانا و 7 قراريط  وذلك خلال الفترة من 25 مارس وحتى أمس الأحد 3 مايو الجارى .

وأكد محافظ المنوفية استمرار شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، مشددًا على أنه لا تهاون في حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة .
إزالة فورية لـ 5 حالات تعد على أراض زراعية في أشمون ..صور
إزالة فورية لـ 5 حالات تعد على أراض زراعية في أشمون ..صور
إزالة فورية لـ 5 حالات تعد على أراض زراعية في أشمون ..صور
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