أخبار البلد.. وزير الدفاع يشهد اصطفاف الصاعقة.. مصير الدوري الممتاز.. ولجان البرلمان توافق على حالة الطوارئ وترفض زيادة أسعار البنزين

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات القليلة الماضية من صباح اليوم الاثنين، عددًا من الأخبار والمتابعات الهامة على جميع المستويات والدول، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:









شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إجراءات إصطفاف عناصر قوات الصاعقة للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية والإطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة .









وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة أشهر فى ضوء بيان رئيس الوزراء الذى ألقاه أمس أمام الجلسة العامة حول الأسباب والظروف التى دعت إلى إعلان حالة الطوارئ.









نشب خلافُ بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب، بسبب إحدى المواد مشروع قانون الذي تقدمت به الحكومة، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.









كشفت الدكتورة منى طنطاوى استشاري طب الأطفال بمستشفي هاكنساك بولاية نيوجيرسي تفاصيل متلازمة كاواساكي الجديدة.









نفت منظمة الصحة العالمية مشاركتها فى تقرير تحليلي حول خريطة توزيع المصابين بـ فيروس كورونا بالمحافظات المصرية.









خاطب اتحاد كرة القدم، الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف" من أجل تأجيل الرد بشأن حسم مصير الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الكروي الجاري بعد انتشار فيروس كورونا الخطير فى الوقت الحالي.







