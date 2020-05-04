AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أخبار البلد.. وزير الدفاع يشهد اصطفاف الصاعقة.. مصير الدوري الممتاز.. ولجان البرلمان توافق على حالة الطوارئ وترفض زيادة أسعار البنزين

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:12 م
صدى البلد
Advertisements
صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات القليلة الماضية من صباح اليوم الاثنين، عددًا من الأخبار والمتابعات الهامة على جميع المستويات والدول، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:


شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إجراءات إصطفاف عناصر قوات الصاعقة للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية والإطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة .


وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة أشهر فى ضوء  بيان رئيس الوزراء الذى ألقاه أمس أمام الجلسة العامة حول الأسباب والظروف التى دعت إلى إعلان حالة الطوارئ.


نشب خلافُ بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب، بسبب إحدى المواد مشروع قانون الذي تقدمت به الحكومة، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.


كشفت الدكتورة منى طنطاوى استشاري طب الأطفال بمستشفي هاكنساك بولاية نيوجيرسي تفاصيل متلازمة كاواساكي الجديدة.


نفت منظمة الصحة العالمية مشاركتها فى تقرير تحليلي حول خريطة توزيع المصابين بـ فيروس كورونا بالمحافظات المصرية.


خاطب اتحاد كرة القدم، الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف" من أجل تأجيل الرد بشأن حسم مصير الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الكروي الجاري بعد انتشار فيروس كورونا الخطير فى الوقت الحالي.


أعلنت وحدة شهادة النيل الدولية ، التفاصيل الخاصة بتقييم طلاب مدارس النيل المصرية التابعة لها (اكتوبر – العبور – بورسعيد – المنيا – قنا)في الصفوف الدراسية المختلفة مع اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل عدالة التقييم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يشهد استعدادات القوات المسلحة لمجابهة انتشار فيروس كورونا .. فيديو

كاواساكي.. مرض نادر يصيب الأطفال في 6 دول خلال 48 ساعة

وزير الدفاع يتفقد إصطفاف عناصر قوات الصاعقة

وزير الدفاع يتفقد اصطفاف عناصر قوات الصاعقة .. القائد العام: القوات المسلحة مستمرة فى تنفيذ مهامها بالتوازي مع مجابهة كورونا

أعراضه تشبه كورونا.. ظهور مرض خطير يصيب الأطفال| تفاصيل

نفت مشاركتها فى تحليل الإصابات.. الصحة العالمية تتبرأ من خريطة توزيع كورونا بمصر

ترشيحاتنا

640 إصابة جديدة بـ كورونا.. قطر تعلن الوصول لمرحلة ذروة الوباء

شركة صينية تستعد لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

بجاكيت كاجوال مميز.. نادية الجندي تبهر متابعيها بإطلالة جذابة.. شاهد

ثاني حالة بالجامعة ..الأزهر تنعي الدكتور محمود هنداوي بعد وفاته بكورونا

بعد تفشي كورونا..مصري يوزع الخضار والفاكهة مجانا على المحتاجين بإيطاليا

سقوط عمارات يوم 15 رمضان ومن يخرج سيصاب بالعمى.. وكيل الأزهر السابق يوضح الحقيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباءة مطرزة.. هبة الأباصيرى بإطلالة جذابة تبرز جمالها

مشاجرة بين راكبين تتسبب في هبوط طائرة اضطراريًا .. ما القصة

لص ينهال بالضرب على مسنة لسرقة علبة بيتزا.. وكاميرا مراقبة توثق الحادث