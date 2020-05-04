تركيب دعامتين.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ الأسطورة كومان

كشف تقارير صحفية آخر تطورات الحالة الصحية لـ رونالد كومان مدرب منتخب هولندا، بعد تعرضه لمشكلة في القلب ونقله إلى إحدى المستشفيات الكبري أمس.

وقالت التقارير، ان يانسن مدير أعماله أكد أن حالة كومان مستقرة بعد تركيب دعامتين له بسبب انسداد في بعض الأوعية الدموية.

وكان كومان قد نقل إلى المستشفى من منزله في العاصمة الهولندية أمس الأحد، بعد شعوره بأعراض مرضية عقب جولة على الدراجة صباحًا.

وتمنى الاتحاد الهولندي لكرة القدم، لكومان الشفاء العاجل قائلا "كانت هذه التطورات بمثابة صدمة، لكنه لحسن الحظ أفضل كثيرا الآن".

وتولى كومان تدريب منتخب بلاده منذ أكثر من عامين، وقاده للتأهل لنهائيات بطولة أوروبا 2020 التي تأجلت للعام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا.