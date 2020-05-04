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أخبار العالم

استئناف فتح المدارس في كوريا الجنوبية اعتبارا من الأسبوع المقبل بعد انحسار تفشي "كورونا"

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:06 م
صدى البلد
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أ ش أ
غيرت خطتها لاستئناف الدراسة اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد مرور أكثر من شهرين على إغلاق المدارس كتدبير استباقي وقائي ضد تفشي وباء كورونا (كوفيد-19).

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأنه بموجب الخطة تعود دفعات السنة النهائية من المرحلة الثانوية للمدارس يوم 13 مايو الجاري ، فيما تبدأ باقي الدفعات والمراحل الدراسية في العودة تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة.

ويتلقى الطلبة في كوريا الجنوبية دروسا عبر "الإنترنت " منذ أبريل الماضي ، على الرغم من أن الفصل الدراسي عادة ما يبدأ في مارس، لكن الحكومة قررت تأجيل الفصل خمسة أسابيع كجزء من جهود مكافحة "كورونا" .

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية "التعليمي " التي يبدأ فيها الطلبة العام الدارسي من خلال الدروس عبر "الإنترنت".
ويأتي استئناف فتح المدارس مع تراجع القلق من تفشي الوباء داخل البلاد، حيث تراجعت أعداد الإصابات الجديدة إلى أعداد فردية خلال الأيام الأخيرة بعد أن وصلت لأعلى مستوياتها عند 909 حالة إصابة يومية في 29 فبراير الماضي.

وبحلول اليوم /الإثنين/ ، بلغت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا " في كوريا الجنوبية 10 آلاف و801 إصابة، وكانت قد أبلغت عن أولى حالات الإصابة بها في العشرين من يناير الماضي.

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