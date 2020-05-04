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ثقافة

رفع كفاءة إضاءة شارع المعز لدين الله الفاطمي ..صور

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:07 م
شارع المعز لدين الله
شارع المعز لدين الله الفاطمي
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محمد الاسكندرانى
بدأت وزارة السياحة والآثار في أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة إضاءة شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق الأثرية في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية. 

وقال العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة و الآثار للشئون الهندسية والمشرف العام على مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إن جميع الأعمال يتم تنفيذها من قبل وزارة الإنتاج الحربي.

وتشمل إنارة الشارع والمسارات الداخلية به من خلال استخدام بعض أنواع الإضاءة الجانبية مع مراعاة الحفاظ على الهوية التاريخية والأثرية للشارع .

تضمن الأعمال أيضًا تنفيذ الإضاءة النوعية والموجهة على واجهات المباني الأثرية ذات الطابع العمراني المميز لإبراز مدى جمال التشكيل المعماري للآثار والزخارف المطلة على الشارع.
رفع كفاءة إضاءة شارع المعز لدين الله الفاطمي ..صور
رفع كفاءة إضاءة شارع المعز لدين الله الفاطمي ..صور
رفع كفاءة إضاءة شارع المعز لدين الله الفاطمي ..صور
رفع كفاءة إضاءة شارع المعز لدين الله الفاطمي ..صور
رفع كفاءة إضاءة شارع المعز لدين الله الفاطمي ..صور
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