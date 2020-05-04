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محافظات

نائب المحمودية: وزارة الرياضة توافق على إقامة مركز شباب بقرية بلبع

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:15 م
النائب عصام القاضي
النائب عصام القاضي
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جمالات الدمنهورى
أعلن الدكتور عصام القاضى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحمودية بمحافظة البحيرة عن موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على إقامة مركز شباب بقرية بلبع الكبرى التابعة لمجلس قرية كوم النصر. 

وذلك على مساحة ٢١٠٠ متر يقدر ثمنها بمبلغ ٦٠٠ ألف جنيه قامت بشرائها مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة من الإصلاح الزراعى مشيرًا إلى أنه لأول مرّة تقوم الشباب والرياضة بالشراء حيث كان من المعتاد أن يتم تخصيص قطعة الأرض أولا ثم تأتى الموافقة على إقامة مراكز الشباب .

وأكد القاضى بأن مجلس قرية النصر وتوابعه بمركز المحمودية ظل محروما من أى ممارسات للأنشطة على مدار السنوات السابقة حتى حصل على موافقة وزير الشباب والرياضه على إقامة مركز شباب بالقرية لخدمة أكثر من ٣٠ ألف نسمة من سكان قرية كوم النصر توابعها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى تشكيل لجنة من الشباب والرياضة والإصلاح وتم الرفع المساحة للأرض التى تم شراؤها وتسليمها لمديرية الشباب والرياضة للبدء فى إنشاء مركز الشباب مشيرا إلى حصوله موافقة اللجنة العليا لتسعير أراضى الدولة لتسعير قطعة الأرض بالإضافة إلى موافقة وزارة التخطيط على منح المبلغ للشباب والرياضة لشراء الأرض.

وكان الدكتور عصام القاضى عضو مجلس النواب عن دائرة المحمودية قد تقدم بمذكرة تفصيلية للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للمطالبة بإقامة مركز للشباب والرياضة بقرية كوم النصر بدائرة المركز وشراء قطعة أرض بمساحة ٢١٠٠ متر ملك الإصلاح الزراعى بقرية بلبع الكبرى التابعة لمجلس قرية كوم النصر بالمحمودية لإقامة مركز شباب عليها .

وتمت الموافقة على مذكرة القاضى وتم التسليم الابتدائى لمديرية الشباب والرياضة لقطعة الأرض لإتخاذ إجراءات طرحها للبدء فى عمليات إنشاء مركز شباب بقرية بلبع التابعة لمجلس قرية كوم النصر بمركز المحمودية.
نائب المحمودية: وزارة الرياضة توافق على إقامة مركز شباب بقرية بلبع
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