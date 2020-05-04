تموين الأقصر يحرر 41 مخالفة تموينية بمركز الزينية

نفذت إدارة التموين بمركز ومدينة الزينية شمال الاقصر 41 مخالفة تموينية على مدار شهر أبريل وذلك تحت إشراف الدكتور تامر صلاح وكيل اول وزارة التموين بالاقصر واشراف عبد الرزاق عمر مدير إدارة التموين بمركز ومدينة الزينية و يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية والدكتور سامية فريد مديرة الطب البطرى بالمركز.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بالمرور المستمر على المخابز والمحلات ومن خلال اللجان التفتيشية المشكلة من قبل التموين والطب البيطرى والبيئة لضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين.





وأوضح العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية ان محاضر المخالفات تضمنت " فى مجال المخابز البلدية " حيث تم تحرير ٣٠ محضرا شملت ١٠ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، ٢ محضر تصرف فى ٢٥ جوال دقيق بلدى بيعها في السوق السوداء ، ٦ محاضر عدم نظافة أدوات الصحية ، ٩ محاضر عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات ، ١ محضر عدم اعطاء بون الصرف ، ٢ محضر عدم الاعلان عن مواعيد التشغيل .

وفى " مجال المحال العامة " تم تحرير ١١ محضر شملت محضر ضبط مستودع بوتجاز مغلق بدون سبب ، ٣ محاضر لمحلات جزارة ذبح خارج المجزر الحكومى ،محضر تجميع دقيق بلدى مدعم ، ٥ محاضر عدم اعلان عن الأسعار ، محضر عدم الاحتفاظ بشهادة صحية.

وأكد الهوارى على استمرار حملات ضبط الأسواق وعدم التلاعب بالأسعار وجودة المنتجات .