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رياضة

إبراهيم صلاح: أؤيد عودة الدوري .. وهذا برنامجي التدريبي فى رمضان.. فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:10 م
صدى البلد
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ملك موسى
كشف إبراهيم صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي عن برنامجه خلال شهر رمضان المعظم. 


ووجه إبراهيم صلاح التهنئة للشعب المصري متمنيا زوال وباء كورونا وعودة الحياة الرياضية والعامة مرة أخرى. 


وأكد إبراهيم صلاح  خوضه للتدريبات يوميا بالمنزل صباحا ومساء استعداد لعودة النشاط الرياضي. 


وبسؤاله عن عودة استئناف الدوري أو إلغائه قال اللاعب :"أنا مع استئناف مباريات الدوري خلال الفترة المقبلة والانتهاء من الموسم الحالي".


وأكد اللاعب حرصه الشديد على قضاء أول أيام رمضان مع أسرته لأداء صلاة العشاء والتراويح بالمنزل مع أسرته. 


الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر مد تعليق نشاط الرياضة اعتبارا من أول مايو 2020 لمدة 15 يوما أخرى.
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