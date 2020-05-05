برلماني: مستعد لإعداد مشروع قانون لتحويل عمال النظافة إلى عمالة منتظمة رسمية

أشاد النائب عبد الرازق زنط ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بتصريحات وزيرة التضامن بشأن تحسين أوضاع العاملين في قطاع جمع وتدوير القمامة، ودمجهم في القطاع الرسمي، والعمل علي تحويلهم إلى عمالة منتظمة رسمية عبر استراتيجية واضحة.









وأكد زنط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن شريحة عاملي النظافة يكفيها المعاناة التى تعانيها من النظرة الإجتماعية لهم وتعرضهم للمخاطر والعدوى ، مطالبا بضرورة منحهم مميزات مادية وعينية تحصن هذه الشريحة وتحافظ على صحتهم من نقل أى أمراض أو فيروسات.









وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أنه سيتبنى شخصيا مطلب وزيرة التضامن بتحويل عمال النظافة إلى عمالة منتظمة رسمية من خلال إعداد مشروع قانون إذا طرح فى البرلمان ، حتى يخرج للنور.









وأوضح أن جميع النواب سيتضامنون مع هذا المطلب ، خاصة أن فئة عمال النظافة تعتبر إحدى الشرائح الأولى بالرعاية لما يتعرضون له من مخاطر فى عملهم.







