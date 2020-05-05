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برلمان

برلماني: مستعد لإعداد مشروع قانون لتحويل عمال النظافة إلى عمالة منتظمة رسمية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:01 ص
عمال النظافة
عمال النظافة
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معتز الخصوصى
أشاد النائب عبد الرازق زنط ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بتصريحات وزيرة التضامن بشأن تحسين أوضاع العاملين في قطاع جمع وتدوير القمامة، ودمجهم في القطاع الرسمي، والعمل علي تحويلهم إلى عمالة منتظمة رسمية عبر استراتيجية واضحة.


وأكد زنط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن شريحة عاملي النظافة يكفيها المعاناة التى تعانيها من النظرة الإجتماعية لهم وتعرضهم للمخاطر والعدوى ، مطالبا بضرورة منحهم مميزات مادية وعينية تحصن هذه الشريحة وتحافظ على صحتهم من نقل أى أمراض أو فيروسات.


وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أنه سيتبنى شخصيا مطلب وزيرة التضامن بتحويل عمال النظافة إلى عمالة منتظمة رسمية من خلال إعداد مشروع قانون إذا طرح فى البرلمان ، حتى يخرج للنور.


وأوضح أن جميع النواب سيتضامنون مع هذا المطلب ، خاصة أن فئة عمال النظافة تعتبر إحدى الشرائح الأولى بالرعاية لما يتعرضون له من مخاطر فى عملهم.


وكانت قد أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ضرورة تحسين أوضاع العاملين في قطاع جمع وتدوير القمامة، ودمجهم في القطاع الرسمي، والعمل علي تحويلهم إلى عمالة منتظمة رسمية عبر استراتيجية واضحة.


وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات، بوجود خدمات للعاملين في قطاع جمع وتدوير القمامة تشمل مظلة الحماية الاجتماعية من تأمينات اجتماعية وتأمين صحي ودعم نقدي للأكثر احتياجًا ليس فقط أثناء فترة عملهم ولكن بعد بلوغهم سن المعاش.


وأكدت ضرورة شمول هذه الخدمات أيضًا اسرهم وأبنائهم نظرًا لما تمثله هذه المهنة من خطورة صحية واجتماعية.


وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن يتم البدء في اتخاذ خطوات سريعة في هذا الشأن بالتعاون مع وزارتي القوى العاملة والتنمية المحلية.


وشددت القباج على ضرورة وجود قاعدة بيانات للعاملين في هذا المجال حتى تتمكن الدولة من الوصول إليهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم.
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