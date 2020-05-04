متحدث البرلمان: الإرهاب لا يزال يريد خطف البلاد | وإعلان الطوارئ ضروري





‎عرض الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم البرلمان وعضو اللجنة العامة تقرير اللجنة العامة الخاص باعلان حالة الطوارئ امام الجلسة العامة لمجلس النواب والتي تعقد الان برئاسة الدكتور علي عبدالعال.





وقال حسب الله ان اللجنة العامة عقدت اجتماعها صباح اليوم وامتدت لمدة ساعتين وبرئاسة رئيس المجلس وحضور الامين العام للمجلس ورصدت اللجنة عدة امور منها ان الارهاب لا يزال يريد خطف البلاد واحداث حالة من عدم الاستقرار ولكن جيش مصر لهم بالمرصاد كما ان هدف الارهاب العمل علي تعطيل الحياة في مصر ووقف امور التنمية في البلاد وكذلك هناك حجم كبير من التهديدات تضرب المنطقة بل والعالم برمته وكذلك ما استجد من وباء فيروس كورونا المستجد وحجم التداعيات التي خلفها هذا الوباء.





وقال حسب الله ان بيان الحكومة أمام مجلس النواب كان شافيا ورأت اللجنة ان اعلان حالة الطوارئ في ظل تلك الظروف ستمكن قوات الجيش المصري ورجال الشرطة في القيام باعمالهم لمكافحة الارهاب علي خير وجه كما ستمكن اجهزة الدولة من القيام بدورها وباجراءات قوية حيال وباء كورنا.





واضاف حسب الله انه لما كانت المصلحة العامة للبلاد والعباد حفظ الامن والامان لذلك كان لزاما علينا الموافقة علي تمديد حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد لمدة 3 اشهر للحفاظ علي امن الوطن وسلامة المواطن ولذلك اللجنة وافقت علي قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 باعلان حالة الطوارئ وتدعو المجلس للموافقة علي هذا الامر‎.