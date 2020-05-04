AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

متحدث البرلمان: الإرهاب لا يزال يريد خطف البلاد | وإعلان الطوارئ ضروري

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:33 م
الدكتور صلاح حسب
الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم البرلمان
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى

‎عرض الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم البرلمان وعضو اللجنة العامة تقرير اللجنة العامة الخاص باعلان حالة الطوارئ امام الجلسة العامة لمجلس النواب والتي تعقد الان برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

وقال حسب الله ان اللجنة العامة عقدت اجتماعها صباح اليوم وامتدت لمدة ساعتين وبرئاسة رئيس المجلس وحضور الامين العام للمجلس ورصدت اللجنة عدة امور منها ان الارهاب لا يزال يريد خطف البلاد واحداث حالة من عدم الاستقرار ولكن جيش مصر لهم بالمرصاد كما ان هدف الارهاب العمل علي تعطيل الحياة في مصر ووقف امور التنمية في البلاد وكذلك هناك حجم كبير من التهديدات تضرب المنطقة بل والعالم برمته وكذلك ما استجد من وباء فيروس كورونا المستجد وحجم التداعيات التي خلفها هذا الوباء.

وقال حسب الله ان بيان الحكومة أمام مجلس النواب كان شافيا ورأت اللجنة ان اعلان حالة الطوارئ في ظل تلك الظروف ستمكن قوات الجيش المصري ورجال الشرطة في القيام باعمالهم لمكافحة الارهاب علي خير وجه كما ستمكن اجهزة الدولة من القيام بدورها وباجراءات قوية حيال وباء كورنا.

واضاف حسب الله انه لما كانت المصلحة العامة للبلاد والعباد حفظ الامن والامان لذلك كان لزاما علينا الموافقة علي تمديد حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد لمدة 3 اشهر للحفاظ علي امن الوطن وسلامة المواطن ولذلك اللجنة وافقت علي قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 باعلان حالة الطوارئ وتدعو المجلس للموافقة علي هذا الامر‎.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.. نواب: الأمن القومي وتداعيات كورونا توجب اتخاذ القرار.. ونائب: يقضي على خفافيش الظلام

اليوم.. مدبولي يلقي كلمة أمام البرلمان لتوضيح أسباب إعلان حالة الطوارئ

جلسة ساخنة بالبرلمان غدا.. بيان لرئيس الحكومة عن الطوارئ فى مواجهة الإرهاب وكورونا.. ومناقشة تعديل قانون هيئة الشرطة والبنك المركزي.. واستعراض الحسابات الختامية للموازنة العامة

عبد العال يحيل بيان رئيس الوزراء عن حالة الطوارئ للجنة العامة

اللجنة العامة للبرلمان تدرس قرار الحكومة لإعلان الطوارئ

اللجنة العامة بالبرلمان توافق على إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر

ترشيحاتنا

لص ينهال بالضرب على مسنة لسرقة علبة بيتزا.. وكاميرا مراقبة توثق الحادث

الناس كلت وشي .. وفاء عامر لشقيقتها: منك لله .. وآيتن ترد

مسلسل عربي يثير الغضب بسبب الإساءة إلى زوجة الرسول

تفاصيل إلغاء امتحانات نهاية العام بشهادة النيل الاعدادية الدولية للعام الدراسي 2019/2020

أخبار البلد.. وزير الدفاع يشهد اصطفاف الصاعقة.. مصير الدوري الممتاز.. ولجان البرلمان توافق على حالة الطوارئ وترفض زيادة أسعار البنزين

في ذكري وفاته.. محمد عبد الوهاب طرد خادمه بسبب "ذبابة"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر من السهر ليلا وتجاوز موعد النوم.. يزيد خطر الإصابة بهذه الأمراض

بعباءة مطرزة.. هبة الأباصيرى بإطلالة جذابة تبرز جمالها

مشاجرة بين راكبين تتسبب في هبوط طائرة اضطراريًا .. ما القصة