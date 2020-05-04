فنانات تزوجن رجالا أصغر منهن بسنوات ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي الأحدث

"الحب لا يعترف بالعمر" تلك هى المقولة التي تنطبق على عدد من الفنانين الذين أصابتهم سهام الحب، لذا قرروا عدم التركيز على فرق العمر بينهم وبين أزواجهم، وفى السطور التالية نستعرض أبرز هؤلاء الفنانين





. أثار إعلان زواج الفنانة ياسمين عبد العزيز أنغام من الفنان أحمد العوضي حالة من الجدل على السوشيال ميديا، بسبب فارق السن بينهما

المؤكد أن علاقتهما سويا أصبحت علنية ومن المعروف أن أحمد العوضي، من مواليد عام 1987، أى أنه أتم عامه الـ32، أى أنه أصغر منها بنحو 7 سنوات، وبالنظر إلى مواصفات فتى أحلام ياسمين عبد العزيز التى كشفت عنها خلال تواجدها مع برنامج "معكم منى الشاذلى" وأكدت أنه أقرب لاستايل أحمد زكى





