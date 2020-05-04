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أخبار العالم

رغم كونها من الاعلى تضررا.. إيران تخطط لتصدير مجموعات اختبار كورونا إلى تركيا وألمانيا

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:37 م
كورونا تجتاح ايران
كورونا تجتاح ايران
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على صالح
أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني أنه سيتم إعادة فتح المساجد في أكثر من 130 مدينة مصنفة على أنها "مناطق منخفضة المخاطر" بحلول اليوم الاثنين، ليس هذا فحسب وانما اعلنت طهران بدء إعادة فتح للأعمال التجارية والأماكن العامة. 

وقالت سورينا ساتاري، نائبة رئيس العلوم والتكنولوجيا في عهد الرئيس روحاني، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الايرانية ايرنا، إن طهران تخطط لتصدير مجموعات اختبار فيروس كورونا مصنعة محليًا إلى دول تشمل تركيا وألمانيا.

وفي حديثها لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الاثنين، أوضحت المسؤولة الايرانية أنه من المتوقع أن تبدأ الصادرات في وقت ما "في الأسابيع المقبلة" ، وأنهم قد حصلوا بالفعل على تراخيص التصدير اللازمة من وزارة الصحة والتعليم الطبي.

وقالت ستاري إن المجموعات التي تم إنشاؤها وإنتاجها من قبل الشركات الإيرانية القائمة على المعرفة.

واضافت "لقد حققت إيران مستوى من الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بمجموعات أدوات التشخيص المصلي لفيروس كورونا التي تسمح لنا بتصديرها إلى معظم البلدان، علاوة على ذلك، لم نواجه أي قيود على حجم صادرات هذه المنتجات إلى الخارج.

وبحسب المسؤولة الايرانية ، فقد قامت إيران الآن ببناء القدرة على إجراء ما يصل إلى مليون اختبار للفيروس المستجد يوميًا، حيث يتم إجراء جميع هذه الاختبارات باستخدام مجموعات يتم إنتاجها محليًا". وهذا رقم مهم ، بالنظر إلى أن الدولة الشرق أوسطية يبلغ مجموع سكانها حوالي 83 مليون شخص.

خلال الأشهر الأولى من تفشي وباء الفيروس، كانت إيران واحدة من الدول الأكثر تضررا من هذا المرض، حيث عانت ليس فقط من معدلات الوفيات المرتفعة، ولكن معدلات الإصابة أعلى من المعتاد بين قادة البلاد والمشرعين. واليوم ، بإجمالي 97400  عدد الاصابات و6.203 حالة وفاة ، وتتصدر الدولة العشرة الأوائل على مستوى العالم في معدلات تفشي الوباء.

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