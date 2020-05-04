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أخبار العالم

أمريكا تسجل 1450 وفاة جديدة بـ كورونا.. والإصابات تتجاوز مليونا و158 ألفا

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:38 م
أمريكا تسجل 1450
أمريكا تسجل 1450 وفاة جديدة بـ فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، تسجيل 1450 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 67686 حالة.

وقالت السلطات الصحية الامريكية أن  إجمالي عدد الإصابات بالفيروس المستجد وصل إلى مليون و158 ألفا و341 إصابة، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العدد المتوقع لوفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب "فوكس نيوز" الأمريكية، قال ترامب إن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة قد تصل إلى ما بين 80 و90 ألف شخص.

وأضاف أن الولايات المتحدة من المتوقع أن تمتلك لقاح فيروس كورونا مع نهاية عام 2020 الجاري.

وأكد مصدر في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة "إن بي سي نيوز" أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير 14 نوعا على الأقل من اللقاحات ضد فيروس كورونا على التوازي، وذلك في إطار مشروع "سرعة الصوت" من أجل الحصول على لقاح لإنهاء فيروس "كوفيد 19".

وقال المصدر إنه تم تخفيض عدد اللقاحات الجاري العمل على تكويرها من 93 إلى 14 فقط، وذلك من أجل اختصار الوقت والجهد.
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