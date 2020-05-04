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أخبار البلد

القوى العاملة تحسم الجدل: فتح التسجيل لمرحلة ثانية لدعم العمالة غير المنتظمة غير صحيح.. بيان رسمي

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:40 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
جددت وزارة القوي العاملة  للمرة الثالثة على التوالي نفيها  ما أثير عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من المغرضين وأهل الشر على خلاف الحقيقة، من أن هناك مرحلة ثانية لتسجيل العمالة غير المنتظمة، كما أنه ليس هناك أي مبادرات لهذه الفئة من العمالة من خلال وزارة القوى العاملة، وأن الروابط التي تطرح من خلالها هذه الأكاذيب مزيفة وغير تابعة للوزارة على الإطلاق.


وأكدت الوزارة فى بيان لها أنه ليس هناك أي أرقام للاستعلام عن استحقاق منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة  غير رقم الخط الساخن 142 الذي حددته وزارة الاتصالات. 


وأوضحت ، أن صرف المرحلة الأولي من منحة الـ 500 جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت خلال الفترة من 13 وحتى 16 أبريل الماضي، أعقبها استكمال لمرحلة الصرف  اعتبارا من يوم الأحد 26 أبريل وتستمر حتى 10 مايو الجاري في فروع البنك الزراعي المصري، أما في فروع البريد فيتوقف الصرف خلال الفترة من 1 وحتى 10 مايو على أن يستأنف مرة أخرى من 11 إلى 14 من الشهر ذاته، منوها إلي أن كل مستحق تصله رسالة نصية من 2030 على رقم التليفون المحمول المسجل قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف.


وطمأنت وزارة القوي العاملة المستحقين بأن صرف المنحة لهم سيكون خلال الأيام الأربع المذكورة، وذلك قبل البدء في صرف الدفعة  الثانية التي من المقرر أن تبدأ من 11 إلى 18 مايو الجاري وفقا لقرار اللجنة الوزارية التي تضم في عضويتها وزارات القوى العاملة ، والتخطيط ، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات الأخرى المعنية. 


وأهابت وزارة القوى العاملة بالعمالة غير المنتظمة غير المسجلة، عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، مشددة علي أن أي بيان رسمي يصدر عن الحكومة سوف يتم الإعلان عنه من خلال الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، فضلا عن موقع وزارة القوى العاملة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفى كافة وسائل الإعلام  المقروءة والمرئية والمسموعة.
 

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