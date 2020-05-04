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فن

أحمد زاهر: الحرب بدأت ومشاهدي مع محمد رمضان في البرنس مباراة تمثيل

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:37 م
محمد رمضان واحمد
محمد رمضان واحمد زاهر
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شروق ابراهيم
تحدث الفنان أحمد زاهر عن علاقته بالفنان محمد رمضان بعد مشاركتهما في مسلسل "البرنس" الذي يعرض ضمن سباق المارثون الرمضاني. 

وقال أحمد زاهر في تصريح خاص لـ صدى البلد: "منذ تحضير للمسلسل وإجراء البروفات وتصوير المشاهد خلقت حالة توافق وكيمياء بيني وبين محمد رمضان". 

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وأضاف: "وهذا ساهم في نجاح مشاهد المواجهة بيننا خاصة أنها تتسم بالحدة وأرى أن مشاهدي مع محمد رمضان مباراة تمثيل، وأشيد باختيار الممثلين للأدوار لأنه كان مناسبا". 

وبعد عرض الحلقة الـ 10 من مسلسل البرنس: "أقول لكل من يتابع المسلسل ومن بعد موت زوجة وابن محمد رمضان في الأحداث، احذروا الحرب بدأت". 

تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.

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