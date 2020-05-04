برغم كورونا والحظر... سباق مع الزمن لإنجاز مدينة سلام شرق بورسعيد

فى مواجهة تبعات فيروس كورونا





ومن بين المشروعات القومية العملاقة التى تسعى الدولة للتقدم فى معدلات تنفيذها خلال العام المالى الجارى 2019-2020، والعام المالى المقبل 2020-2021، مدينة شرق بورسعيد "سلام"، والتى يتم تنفيذها على نحو 12 ألف فدان، تبلغ مساحة المرحلة الأولى منها 3000 فدان تقريبا.





وتقع مدينة "سلام" في أقصى الشمال الغربي لشبه جزيرة سيناء ، ويحدها من الشمال البحر المتوسط، ومن الجنوب رمانة، ومن الجنوب الغربى القنطرة وبالوظة، ومن الغرب تفريعة قناة السويس ومدينة بورفؤاد، وتبلغ مساحة استعمالات الأراضي 16245.6 فدان، وتشتمل على مناطق سياحية وسكنية وخدمية.





ومن المقرر أن تستوعب المدينة نحو نصف مليون نسمة مع اكتمال تنفيذها، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لتنمية سيناء، وتشمل الاستراتيجية تنفيذ أنفاق قناة السويس، ومحور 30 يونيو ، والذى يحقق سهولة الوصول لمناطق التنمية العمرانية.





وأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تعمل فى أكثر من محور فى وقت واحد، حيث تواجه انتشار فيروس كورونا المستجد، والإرهاب فى سيناء، وتعمل بالتوازي فى تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية على مستوى الدولة المصرية، لتحقيق النهضة العمرانية المتكاملة لمصر، وعلى رأسها سيناء التى تشهد خطط تنموية متنوعة لعدة مناطق بها.







وتشهد المدينة تنفيذ 4340 وحدة سكنية كمرحلة أولى بمشروع الإسكان الاجتماعى ، على مساحة 202 فدان، وبلغت نسبة الإنجاز 78%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها فى شهر يونيو المقبل بنهاية العام المالى الجارى.





وذلك إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمشروع (مدرسة تعليم أساسي - مركز شرطة ووحدة مطافي - سوق تجارية - نادٍ اجتماعي - مركز طبي - حضانة - مسجد)، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال المرافق بالمشروع (طرق ــ مياه ــ صرف صحى ــ رى ــ كهرباء)، كما سيتم تنفيذ عدد من المحال التجارية أسفل العمارات فى الشوارع الرئيسية بالموقع، من أجل توفير حالة من الحركة والحيوية بالموقع.



تستمر الدولة فى العمل بكافة المشروعات القومية العملاقة و بمعدلات تنفيذ كبيرة، مستفيدة من أوقات حظر التجوال للتقدم بمعدلات العمل بالمشروعات المختلفة خاصة مشروعات الطرق ومترو الأنفاق