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أماني عبد العال تكتب: علاقة الصوم بصحتنا النفسية

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:42 م
أماني عبد العال
أماني عبد العال
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الصيام منذ الصغر في الفترات الأولى من عمر الطفل يمد الطفل بالعديد من المهارات ومنها القدرة على الرفض وقول كلمة لأ رغم المغريات ، فالطفل يمتنع ويرفض الطعام لمدة تصل إلى أكثر من 14 ساعة رغم شعوره بالجوع ورغم وجود الطعام والشراب أمامه، كل هذا يؤدي إلى تشكيل وجدان الطفل وتعليمه التحكم في رغباته وتأجيل إشباعها مما يؤدي إلى تكوين القيم السامية لدى الطفل كالصبر وتقوية العزيمة والإرادة لديه.

اجعل الأطفال بالمنزل تصوم بشكل تدريجي ، فإذا صام الطفل حتى صلاة العصر بعد أن يأكل اجعله يصوم مرة أخرى حتى يفطر مع باقي أعضاء الأسرة وقت الإفطار حتى يشعر بفرحة مشاركة الإفطار مع الأسرة.  

الصيام يؤدي إلى السيطرة على انفعالاتنا كالغضب مما يؤدي إلى عمل إدارة للغضب فهو يعد كالمعسكر التدريبي للطفل على أن ليس كل ما اشتهيت أخذت مما يؤدي إلى أن الطفل يستطيع أن يرفض أي شئ ضد قيمه ومبادئه في المستقبل. 

الصيام هو تدريب للأفراد الذين يعانون من بعض الاضطرابات النفسية كالوسواس القهري على تأجيل الاستجابة للأفعال القهرية كما يحدث في الصيام عند الشعور بالجوع وتأجيل الاستجابة لتناول الطعام حتى أذان المغرب.

ليس هذا فحسب، فالصيام والاندماج في العبادات أثناء شهر رمضان يعد نوع من ممارسة اليقظة العقلية وهي حالة من الممارسة المقصودة يكون فيها الفرد قابل ومتفتح للمعرفة التي يتلقاها في اللحظة الراهنة والذي يؤدي إلى تحسين الوظائف التنفيذية بالمخ ويقلل القلق والتوتر وتخفف من الضغط النفسى ويحسن من الصحة النفسية لدى الفرد.

كما أن حالة الراحة الاجتماعية والتواصل الاجتماعي أثناء الشهر الكريم يؤدي إلى حالة وجدانية وتنمية مهارات التواصل لدى الأفراد والتقريب بين أفراد الأسرة والذي يعد وقاية من الاكتئاب. بالإضافة إلى أن ممارسة العبادات الروحية وقراءة القران تعمل على تحسين المزاج والاسترخاء وتقليل حد القلق، الصيام يقوم بعمل توازن بين الجسد والنفس مما يحسن صحتنا النفسية. كما أن الصيام يحسن من صحتنا النفسية من خلال كسر العادات السيئة والسلبية والتي نتعلق بها ولا نستطيع ممارستها أثناء الصيام.  

شهر رمضان هو تدريب للنفس على العطاء والأعمال التطوعية ومساعدة الأخر وكل هذه السلوكيات تؤدي إلى الشعور بالراحة والسعادة مما يجعلنا نتمتع بصحة نفسية ويجعلنا نشعر بالسكينة والهدوء. 

كما أن المعرفة تحرك الوجدان والسلوك في المدرسة المعرفية السلوكية في علم النفس ، لذلك فلا تستجيب لبعض المعتقدات الموروثة التي تدفعك للكسل والنوم أثناء الصيام لأن ذلك معتقد سلبي خاطئ فأثناء الصيام الجسم يفرز هرمونات تساعد الجسم على الراحة والهدوء مما يساعدك على الإنجاز وزيادة طاقتك.
    

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