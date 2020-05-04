المالية تنشر تعليمات لمنع جهات الموازنة من تنفيذ نقل البنود ورقيا

قررت وزارة المالية، منع تنفيذ المناقلات البنكية الورقية من حسابات البنك المركزي للوحدات الحسابية المركزية التابعة للجهات الخاضعة للموازنة العامة، و الإكتفاء بآليات المناقلات الإلكترونية لمنظومة الدفع و التحصيل الإلكتروني.





وقال كتاب دوري برقم 60 لسنة 2020 الصادر عن قطاع الحسابات و المديريات المالية برئاسة عماد عواد؛ أن الفترات السابقة تلاحظ قيام بعض الوحدات الحسابية والتي تتبعها صناديق خاصة؛ من عدم الإلتزام باستخدام النماذج المطبوعة لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني في عمليات المناقلات من حساباتها بالبنك المركزي المصري للحسابات الخاصة بها بالوحدات الحسابية المركزية و ارسال النماذج الورقية.





وأوضح التقرير أن بعض الوحدات الحسابية قامت بإجراء أذون تسوية علي منظومة الدفع الإلكتروني عبر الإيرادات الناشئة عن قيود التضمين الإلكتروني من خلال الخصم من الإيرادات و باب الموارد الثانية من موازنة الوحدة الحسابية؛ بغرض اتاحة سيولة مالية اضافية واعادة صرفها مرة اخري بالرغم من عدم وجود المبالغ المالية المؤيدة لتلك التسويات.





وطالب " عواد" بعدم إجراء أي أذن تسوية في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالخصم من أبواب الإيرادات الموازنية و الإضافة للوحدات الحسابية المركزية، دون وجود المبالغ المؤيدة لذلك و التي تستدعي وجود مناقلات لها؟.





وشدد " عواد" علي منع نقل الإيرادات الناتجة عن القيد الإلكتروني أو الناشئ من تضمين ايراد مقابل مصروف علي منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.





وطالب " عواد" المسئولين الماليين بالجهات الخاضعة للموازنة العامة والوحدات ذات الطابع الخاص والإلتزام بتلك التعليمات.