شاهد.. قافلة الخير بروتارى بنى سويف ميدوم بالقرى والنجوع

واصل نادى روتارى بنى سويف ميدوم برئاسة الدكتور محروس عبد اللطيف رئيس النادى توزيع الشنط الرمضانيةالمجانية على البسطاء من العمالة غير المنتظمة وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى بالقرى والنجوع مركز بنى سويف، لنشر السعادة وادخال البسمة على وجوههم خلال الشهر الكريم.





وأشار محمد سعد السكرتير الفخرى للنادى إلى أن قافلة الخير مستمرة حتى نهاية الشهر الكريم حيث استهدفت في مرحلتها الأولى توزيع مستلزمات طبية وأدوات وقاية مطهرات وكمامات على مرضى ومستشفيات الغسيل الكلوى ببنى سويف.





وأكد على توزيع مواد غذائية على أسر المرضى والعمالة غير المنتظمة، وفى مرحلتها الثانية تستهدف الأيتام والعمال الذين تضرروا من إجراءات الحماية ومنع انتشار فيروس كورونا بوقف أعمالهم.





وعلق محمد إمام أمين صندوق النادى باننا نسعى من أجل دعم الفرق الطبية وعمال النظافة بالكمامات مع توزيع الشنط التى تحتوى على مجموعة من السلع الغذائية الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.





شارك بالحملة من أعضاء النادى المستشار طلعت قنديل وطه عبد العزيز رئيس اتحاد الجمعيات وعضو النادى وفاتن عابدين وهبه ابو الغار وأحمد ربيع وسعيد مكادى والحاج حسين عبداللطيف والدكتورة اميرة تواضروس.



