AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شاهد.. قافلة الخير بروتارى بنى سويف ميدوم بالقرى والنجوع

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:50 م
قافلة الخير بروتارى
قافلة الخير بروتارى بنى سويف ميدوم بالقري والنجوع
Advertisements
محمد عبد الحليم
واصل نادى روتارى بنى سويف ميدوم برئاسة  الدكتور محروس عبد اللطيف رئيس النادى توزيع الشنط الرمضانيةالمجانية على البسطاء من العمالة غير المنتظمة وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى بالقرى والنجوع مركز بنى سويف، لنشر السعادة وادخال البسمة على وجوههم خلال الشهر الكريم.

وأشار محمد سعد السكرتير الفخرى للنادى إلى أن قافلة الخير مستمرة حتى نهاية الشهر الكريم حيث استهدفت في مرحلتها الأولى توزيع مستلزمات طبية وأدوات وقاية مطهرات وكمامات على مرضى ومستشفيات الغسيل الكلوى ببنى سويف.

وأكد على توزيع مواد غذائية على أسر المرضى والعمالة غير المنتظمة، وفى مرحلتها الثانية تستهدف الأيتام والعمال الذين تضرروا من إجراءات الحماية ومنع انتشار فيروس كورونا بوقف أعمالهم. 

وعلق محمد إمام أمين صندوق النادى باننا نسعى من أجل دعم الفرق الطبية وعمال النظافة بالكمامات مع توزيع الشنط التى تحتوى على مجموعة من السلع الغذائية الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

شارك بالحملة من أعضاء النادى المستشار طلعت قنديل وطه عبد العزيز رئيس اتحاد الجمعيات وعضو النادى وفاتن عابدين وهبه ابو الغار وأحمد ربيع وسعيد مكادى والحاج حسين عبداللطيف والدكتورة اميرة تواضروس.

شاهد.. قافلة الخير بروتارى بنى سويف ميدوم بالقرى والنجوع
شاهد.. قافلة الخير بروتارى بنى سويف ميدوم بالقرى والنجوع
شاهد.. قافلة الخير بروتارى بنى سويف ميدوم بالقرى والنجوع
شاهد.. قافلة الخير بروتارى بنى سويف ميدوم بالقرى والنجوع
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة مخاطر كورونا.. صناع الخير توزع كراتين مواد غذائية بالفيوم

الوفد يطالب بتوجيه أموال موائد الرحمن للفقراء والأيتام بالقرى والنجوع

150 شنطة مواد غذائية من نادي روتاري بني سويف لأهالي قرية الهرم

حملة الناس لبعضهم توزع مساعدات مالية على 2126 أسرة و توزيع 23 ألف كرتونة رمضانية .. فيديو وصور

لمواجهة تداعيات كورونا.. توزيع 50 ألف كرتونة وشنطة مواد غذائية بأسيوط

الخير مبيخلصش.. شباب الخير في كل المحافظات لتوزيع شنط رمضان

ترشيحاتنا

نفت مشاركتها فى تحليل الإصابات.. الصحة العالمية تتبرأ من خريطة توزيع كورونا بمصر

زيادة 30 قرشا.. النواب يحبط مخطط الحكومة بشأن أسعار البنزين.. تفاصيل

عودة الدوري الممتاز.. 10 إجراءات احترازية لاستئناف النشاط الرياضي

تفاصيل مثيرة في قضية مقتل مصري بالكويت أول أيام رمضان.. المتهم: دافعت عن شرفي

اللجنة العامة بالبرلمان توافق على إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر

نجم النادي الأهلي ضيف برنامج "رامز مجنون رسمي".. اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر من السهر ليلا وتجاوز موعد النوم.. يزيد خطر الإصابة بهذه الأمراض

بعباءة مطرزة.. هبة الأباصيرى بإطلالة جذابة تبرز جمالها

مشاجرة بين راكبين تتسبب في هبوط طائرة اضطراريًا .. ما القصة