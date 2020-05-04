رائد مقدم يكتب: إعلام المقالب وخطورته





شهر رمضان المبارك يهل علينا كل عام في أجواء روحانية واحتفالية خاصة مميزة. تختلف عن أي شهر أخر خلال العام. وتختلف أيضا عن اي دوله أخري في العالم وكما يقولون أصدقاؤنا أن رمضان في مصر مختلف وهذا يعود إلي خصوصية هذا الشهر وخلفيته الدينيه والتاريخيه وفي مصرنا العزيزه ينتظر الجميع هذا الشهر سواء مسلمين أو مسيحيين فجميعنا أخوه. نحتفل بقدومه ونستمتع بأجواءه ونتشارك مظاهره المختلفه والمميزه ونودعه علي إشتياق بلوغنا له مجددا. وشهر رمضان المبارك له عدة أوجه وأهداف وغايات . فهو شهر يدعوا إلي الصيام والصلاه ومشاركة الفقراء والعودة إلى الهدوء والسلام النفسي للكثيرين وتبادل الزيارات وإلإهتمام بصلة الرحم. وأعتقد أن الفوائد والعوائد من شهر رمضان كثيره ومتعدده. فبجانب ما ذكرنا هناك هدف عظيم كان يتم تحقيقه خلال هذا الشهر الكريم.. وهو تشكيل الوعي عن طريق الدراما الرمضانيه والبرامج المعلوماتية وبرامج المسابقات الهادفه. وبجانب ذلك كانت هناك فوازير رمضان التي بدأت في خمسينات القرن الماضي والتي بدأت في الإذاعه بواسطة الإعلاميه القديره أمال فهمي ثم مع ظهور التليفزيون تطورت الفوازير وأخذت أشكال كثيره.

واعتاد المصريون أن يقضوا جزءا من وقتهم بعد إفطار رمضان مع هذه الفوازير





وقد تناوب على كتابة تلك الفوازير أدباء وكتاب ومفكرين عظام مثل بيرم التونسى ومفيد فوزى وصلاح جاهين وبهاء جاهين. وكانت فوازير رمضان غالبا ما تنطوى بالفعل على لغز للتعرف على شخصية ما أو شيء ما أو حدث ما أو دوله. وكانت تشحذ أذهان المستمعين. وتدعوهم إلي التفكير والتركيز والقراءه والبحث عن المعلومه للوصول إليها. وبالتالي كان هدفا ثقافيا مشروعا لبناء وتشكيل الوعي وتنمية القدرات ونشر المعلومات ،ومع تطور فكرة الفوازير والتى تحولت لتكون أساسا برامج استعراضية غنائية تألقت فيها فنانات مصريات كبيرات مثل نيللى وشريهان، فضلا عن برامج أخرى دارت كلها فى جوهرها حول شحذ أذهان المشاهدين فضلا عن تسليتهم...دون إسفاف أو خروج عن النص أو التلذذ بتعذيب الأخر. غير أن ذلك الوضع تغير تماما فى السنوات الأخيرة واختفت الفوازير لتحل محلها برامج المقالب. باعتبارها أحد المعالم الإعلامية فى شهر رمضان، وبدأت الظاهره في التمدد والإنتشار وبعد أن كانت تختزل تلك البرامج في برنامج الكاميرا الخفيه البرنامج الذي إلتف حوله المصريين برغم بساطته وحرصه علي عدم جرح مشاعر الضيوف او المغالاه في تخويفهم وتفزيعهم والسخريه منهم. ثم تطور هذا النوع من البرامج وشهدنا برامج رامز جلال التى تدور حول تدبير مقلب (وهى كلمة عامية) لشخصية عامة ما، غالبا ما تكون من مشاهير الفن أو الرياضه أو الشخصيات المشهوره علي إختلاف مجالاتهم . ثم ظهرت بعده وخصوصا هذا العام الكثير من تلك البرامج مثل (محدش فاهم حاجه) للفنان محمد ثروت و(خلي بالك من فيفي) للفنانه فيفي عبده وأخر يدعي (التاكسي المجنون) وغيرهم علي القنوات المختلفه.

والهدف من هذا المقلب هو إيقاع الضيف المستهدف فى ورطة ما وسط سخرية مقدم البرنامج منه بل وإهانته له والتلذذ والإستمتاع بحالة الخوف التي يقع بها وبالتالي تقبل أي رد فعل غير محسوب من الضيف بالتطاول أو التعدي علي اي فرد من أفراد البرنامج الذين تكون كل مهمتهم هي حماية مقدم البرنامج من الأذي وتحملهم لكل ما يرتكبه الضيف من أفعال أو الفاظ ..وبغض النظر عن السبب الذي يجعل الضيف يرضى بهذه البهدلة...سواء كان يأخذ مبلغا سخيا مقابل ذلك، يصل إلي الملايين.أو لا يأخذ مقابل خصوصا في برامج المقالب التي تستهدف أشخاصا عاديين وليسوا من المشاهير. وبغض النظر عن العلاقه المستتره بين صناع البرنامج والضيف. رأيي المتواضع أن هذا البرنامح لا يخص أصحاب البرنامج والضيف فقط. بل هي برامج تؤثر علي وعي وثقافة المشاهدين وخصوصا الأطفال منهم. الذين يتأثرون بشده بهذه المشاهد مما يجعلهم يعجبون يمقدم البرنامج وبالتالي يتشبهون به في حياتهم ليتحولون مع الوقت إلي مرضي نفسسين يعانون من ( الساديه) وهو التلذذ بتعذيب الغير. وقد بدأنا نقرأ أخبارا حقيقيه عن إرتكاب بعض الأطفال لتلك للمقالب مغ إخواتهم أو أصدقاؤهم. وأريد أن أسأل ماهو الهدف والرساله الإعلاميه والثقافيه والتوعويه لهذه البرامج التي تتكلف الملايين. وحتي إذا كان الهدف ترفيهي فهناك نوعيه أخري من البرامج الترفيهيه تعتمد علي إكتساب المهارات والمعلومات المصحوبه بخفة الدم وجو الترفيه والتسليه. وأخيرا آري أن تلك البرامج سوف يكون لها تأثير خطير علي ثقافتنا وعلي ثقافة وإسلوب حياة الأجيال القادمه فبجانب تعودهم علي مشاهد الإيذاء والتخويف والسخريه وسط سيل من الألفاظ الخارجه وإن كان يتم حجبها ولكن معناه يصل إلي المشاهد. وهناك أيضا أثر كبير علي المشاهدين. وهو التشكيك في كل المواقف والأحداث التي تدور حوله ودعوته لعدم التعامل بجديه واهتمام لكل مايدور حوله. وبالتالي في المواقف الحقيقيه والجاده ستجد المحيطين به يتعاملون بإهمال ولا مبالاه خوفا من الوقوع في فخ تلك البرامج. وعلي وسائل الرقابه المختلفه السيطره علي تلك البرامج والسماح بالبعض منها بعد الرقابه عليه ووضع معايير صارمه وخطوط حمراء لا يجب تخطيها أو تجاوزها من جانب الجميع حتي نضمن عدم التأثير السلبي علي أجيالنا القادمه وعلي أمننا الإجتماعي وعلي هويتنا الثقافيه المعتدله والحفاظ علي قيمنها ومبادئنا التي تقوم علي الإحترام والرحمه والموده ونصرة الضعيف والوقوف في وجه الإستقواء والتعفف في الألفاظ. والاعتدال والتوازن في رد الفعل

وحفظ الله مصر

وحفظ شعبها



