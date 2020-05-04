جيش الاحتلال يمنع الرقص وينهي خدمة مجندين لاحقا راقصة بملابس عسكرية

قرر الجيش الإسرائيلي إنهاء تجنيد الجنود الذين يعملون كـ راقصين في فرق الترفيه الخاصة، بعد أن أثار مقطع فيديو تداول لاثنين من المجندين على خشبة المسرح انتقادات بأن أدائهما كان غير لائق.





ويتم تجنيد معظم الإسرائيليين في القوات المسلحة عندما يبلغون 18 عامًا لمدة من سنتين إلى ثلاث سنوات، ويُسمح لعدد قليل من ذوي المهارات الرياضية أو الفنية الخاصة بمواصلة هذه المساعي كجزء من خدمتهم العسكرية.





وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه عندما تم تجنيد نجوم البوب ​​"نوا كيريل" و"يوناتان مارجي"، وسع الجيش الفرق التي سيؤدونها لتشمل راقصين احتياطيين لتحقيق المزيد من العروض الاحترافية.





لكن كبار الضباط كانت لديهم أفكار أخرى بعد أن تم تداول مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في عطلة نهاية الأسبوع للراقصة كيريل في زيها الغنائي بينما كان جنديان يندفعان خلفها بزيهما العسكري.





كبار ضباط الجيش الاسرائيلي لم يعجبهم منظر الرجال الذين يرقصون هكذا مرتدين الملابس العسكرية. على ما يبدو بالنسبة لهم أنهم أساءوا لجيش الاحتلال.