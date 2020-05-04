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زراعة الوادي: تصنيع بوابة تعقيم بالجهود الذاتية

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:45 م
زراعة الوادي : مبادرة
زراعة الوادي : مبادرة لتصنيع بوابة تعقيم بالجهود الذاتية
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افتتح المهندس إسماعيل عبد البديع رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، بوابة تعقيم وتطهير للموظفين نفذها عدد من العاملين بالمديرية بالجهود الذاتية، في مبادرة منهم، استكمالا للإجراءات الاحترازية الذي يتخذها القطاع الزراعي، والتي دشنها وكيل وزارة الزراعة، بحضور عدد كبير من العاملين وقدم لهم الشكر على هذا المجهود الذي بذلوه.


وجرى تنفيذ بوابة التعقيم بطريقة مبسطة بأيدي العاملين في المديرية، وتم تشغيلها فعليا لتعقيم الموظفين بالمديرية أثناء الدخول والخروج من المديرية والتي تعمل بنظام رشاشات بالكهرباء، وترش المواد المطهرة لتعقيم ملابس الموظفين، والتي نفذها كلا من المهندس محمد فهيد وحسن محمد مسعد ومحمد يوسف وخليفة عوض خليفة وسالم ادم بكر وعلي محمد مهدي، ومدحت محفوظ ومحمد حسين داود وعمرو سعد مطعني.


 وفى سياق متصل أجرى المهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، جولة تفقدية لصومعة الخارجة لمتابعة سير العمل في استلام وتوريد القمح، يرافقه المهندس جابر عبد الخالق مدير الإدارة الزراعية بالخارجة، والمهندسة وردة يونس مخلوف مدير إدارة التدريب وكان في استقباله المهندس حسام حسن محمد مدير الصومعة والمهندس محمود سيف الدين مهندس استلام وتخزين القمح.


وتبلغ الطاقة التخزينية للصومعة ٤٥٠٠٠ طن، وعدد الخلايا بالموقع وهي 9 خلايا حيث كل خلية تستوعب 5 آلاف طن قمح وتم تعبئة ٣ خلايا من بداية الموسم تاريخ ١٥ /٤ /٢٠٢٠ وتابع وكيل الزراعة آليات توفير جميع الاحتياطات الاحترازية ضد مرض كورونا، وذلك بتوفير الكمامات والتطهير بصفة مستمرة للسيارات والأشخاص داخل الصومعة.

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