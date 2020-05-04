وزيرا الإسكان والشباب والغضبان يضعون حجر أساس مشروع تنموى ترفيهى بـ تعاونيات بورسعيد

وضع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة و الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق يرافقهم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، حجر أساس مشروع تنموى ترفيهى تجارى إدارى وجراح متعدد الطوابق بمنطقة إسكان التعاونيات بشارع الأمين.





وأكد اللواء عادل الغضبان أن المشروع سيشكل نقلة نوعية كبرى فى تاريخ الإسكان التعاونى فى بورسعيد من حيث الطراز المعماري والخدمات المكملة للمشروع.





وشدد الغضبان على أنه مع انتهاء كامل المشروع ستتحول المنطقة الأقدم فى مناخ بورسعيد و المعروفة سابقا بمناطق ناصر والأمين إلى مزار سياحى ومنطقة جاذبة للمواطنين.





كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وصلا اليوم الاثنين، إلى محافظة بورسعيد للقيام بجولة تفقدية لعدد المنشآت والمشروعات التنموية، وذلك برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.





وتفقد الوزيران مدينة بورسعيد الجديدة "سلام مصر" ، والمقرر تنميتها بعدد من المشروعات منها إنشاء مدينة رياضية متكاملة الخدمات تضم استاد بورسعيد الجديد ومنشآت شبابية ورياضية، وتنتظر الوزارة قرار التخصيص للأرض بعد الاتفاق مع وزارة الإسكان على موقع الأرض الأنسب للمضى قدمًا في تنفيذها.





ويقام الاستاد الجديد بمدينة بورسعيد الجديدة "سلام مصر" بشرق بورسعيد بسيناء، ومن المقرر أن يسع لعدد 40 ألف مشجع، وذلك كأحد مكونات مشروع المدينة الرياضية الجديدة التي تنفذها الوزارة خلال الفترة المقبلة على مساحة تبلغ نحو 300 فدان بمدينة بورسعيد الجديدة.





وأوضح وزير الشباب والرياضة أن مشروع إنشاء المدينة الرياضية الجديدة ومن ضمنها استاد بورسعيد ستكون من أكبر المشروعات الرياضية بالمحافظة الباسلة، وتمثل إضافة قوية للمنشآت الشبابية والرياضية ببورسعيد، التي لا تتواني الوزارة عن تقديم الدعم بمراكز الشباب والأندية بها.





وأكد الدكتور أشرف صبحي حرص الوزارة علي تطوير البنية الإنشائية الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات ؛ لإتاحة كافة الخدمات للنشء والشباب التي تمكنهم من ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية.





وتتضمن الجولة التي يقوم بها وزيرا الشباب والرياضة والإسكان تفقد مشروع الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد، ومركز شباب بورفؤاد، ومشروعي الإسكان الاجتماعي والتعاوني ببورسعيد، ومركز شباب الزهور، ومحطة تنقية المياه بالكاب جنوب بورسعيد.



