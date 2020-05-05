بشرى لـ صدى البلد : تحمست للمشاركة في الماراثون الرمضاني بـ القمر آخر دنيا.. لهذا السبب

تحدثت الفنانة بشرى عن تجربتها في أول بطولة لها في الماراثون الرمضاني بمسلسل " القمر آخر دنيا" ، وعن سبب تحمسها للتعاون مع المنتجة شيرين وجدي.









وقالت بشرى في تصريح خاص لـ صدى البلد :"موضوع المسلسل قريب من الناس و تركيزه على العلاقات و المشاعر و القيم المنسية بين أفراد الأسرة الواحدة ليس به افتعال".

















أضافت :" السيناريو كان مكتوبا سلفا و تسلمنا الـ ٣٠ حلقة قبل الشروع فى التصوير ، كما أنه عمل محترم يصلح أن يزور الأسرة المصرية فى الشهر الكريم دون اي مبالغة او حرج للمشاهد أو أى افتعال.









وتابعت بشرى :" العمل الأول للمنتجة شيرين مجدى وأنا أحب أن أدعم من أرى أنه جاد فيما يختار ليقدم على الشاشة وخاصة أنها امرأة فأنا أدعم المرأة فى أى مجال وفى صناعتنا خصوصا.









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