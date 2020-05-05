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فن

بشرى لـ صدى البلد : تحمست للمشاركة في الماراثون الرمضاني بـ القمر آخر دنيا.. لهذا السبب

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
تحدثت الفنانة بشرى عن تجربتها في أول بطولة لها في الماراثون الرمضاني بمسلسل " القمر آخر دنيا" ، وعن سبب تحمسها للتعاون مع المنتجة شيرين وجدي.


وقالت بشرى في تصريح خاص لـ صدى البلد :"موضوع المسلسل قريب من الناس و تركيزه على العلاقات و المشاعر و القيم المنسية بين أفراد الأسرة الواحدة ليس به افتعال". 





أضافت :" السيناريو كان مكتوبا سلفا و تسلمنا الـ ٣٠ حلقة قبل الشروع فى التصوير ، كما أنه عمل محترم يصلح أن يزور الأسرة المصرية فى الشهر الكريم دون اي مبالغة او حرج للمشاهد أو أى  افتعال.


وتابعت بشرى :" العمل الأول للمنتجة شيرين مجدى وأنا أحب أن أدعم من أرى أنه جاد فيما يختار ليقدم على الشاشة وخاصة أنها امرأة فأنا أدعم المرأة فى أى مجال وفى صناعتنا خصوصا.


تدور اﻷحداث حول عائلة دلال، التي تعود من الخارج مع زوجها خالد فتفاجأ باختفاء والدتها كريمة، وتبدأ في البحث عنها مع شقيقيها جلال وأحمد.

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