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محافظات

إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء في سوهاج

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:01 م
إزالة 6 حالات تعدي
إزالة 6 حالات تعدي على الاراضي الزراعية بسوهاج
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خالد رياض
أعلنت محافظة سوهاج عن إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء منها إزالة فورية، خلال حملات إزالة شنتها الوحدات المحلية. 


وبحسب بيان، الاثنين، تمت الحملات بناء توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج بشأن تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى. 

حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا 3 حالات إزالة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية على مساحة 3 قراريط و 4 أسهم، منها إزالة حالتين تعد بساحل طهطا، وحالة إزالة بمجلس قروي الصفيحة.


وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا 2 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 2 قيراط بقرية الحرجة بحري، وفي مركز ومدينة أخميم تم تنفيذ إزالة فورية بعد منتصف الليل بالدور الخامس علوي لمنزل على مساحة 120 مترا تقريبا بشارع متفرع من شارع الصحابة، وتمت مصادرة الأدوات المستخدمة.

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