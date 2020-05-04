استعدادا للصفقات الجديدة.. مورينيو يتلقى طلبا غريبا من إدارة نادي توتنهام

تعيش الأندية الإنجليزية، ظروفا اقتصادية صعبة في الوقت الراهن بسبب تداعيات أزمة توقف النشاط الكروي بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد.





وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن مطالبة إدارة توتنهام هوتسبير، المدير الفني للفريق جوزيه مورينيو بعدم التفكير سوى في الصفقات المجانية في الصيف المقبل.





وأضافت أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الأندية الإنجليزية ستؤثر على شكل سوق الانتقالات المقبلة لذلك سيكون الحل هو التعاقد مع لاعبين تنتهي عقودهم نهاية الموسم ويمكن التعاقد معهم مجانا.





وأوضحت الصحيفة أن من أبرز اللاعبين المتاحين في الموسم المقبل بالمجان هم البرازيلي ويليان نجم تشيلسي وأدام لالانا لاعب ليفربول وماريو جوتزا لاعب بوروسيا دورتموند الألماني وبونافينتورا لاعب ميلان.