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اقتصاد

توقف المفاوضات مع الصين حول قرض بمليار دولار لمشروعات خدمية.. اعرف السبب

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:02 ص
آمنة عبدالعظيم
أكد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لقطاع البنية الأساسية و المرافق، أن المفاوضات حول قرض جديدة بقيمة مليار دولار من الصين لصالح مشروعات الصرف الصحي ببعض محافظات الدلتا والصعيد توقفت.

وأوضح نائب الوزير فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، أن المفاوضات توقفت مع الجانب الصيني نظرا لارتفاع التكلفة الخاصة بالمشروعات كما أن الاشتراطات لا تتوافق مع متطلبات الدولة، خاصة مع رغبة الجانب الصيني فى ربط التمويل بعمل شركات صينية بالمشروع.

وأشار إسماعيل ، إلى أن هناك منحة أخرى قدمها البنك الإفريقي في الصعيد ، ويتم التفاوض على تمويل محافظة الأقصر بنحو 110 مليون دولار خلال العام المالي الجاري.

يذكر أنه تم سحب 287 مليون دولار من القرض الذى حصلت عليه الوزارة من البنك الدولى لنفس الغرض "توصيل خدمات الصرف الصحي لــ155 قرية بالدلتا، وذلك لتنفيذ المشروع بآليات جيدة جدا، ونظرا لربطه بين التنفيذ والنتائج والتمويل فإن ذلك حقق أكبر استفادة منه، والمرحلة الثانية ستضم دمياط والمنوفية والغربية.

ومن الجدير بالذكر أن قرض البنك الدولي لمشروعات الصرف الصحي تبلغ قيمته 550 مليون دولار يأتي لتنفيذ أحد المشروعات الهامة وفقا برنامج الدولة، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى منه في محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة خلال 3 سنوات.
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