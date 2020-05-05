توقف المفاوضات مع الصين حول قرض بمليار دولار لمشروعات خدمية.. اعرف السبب

أكد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لقطاع البنية الأساسية و المرافق ، أن المفاوضات حول قرض جديدة بقيمة مليار دولار من الصين لصالح مشروعات الصرف الصحي ببعض محافظات الدلتا والصعيد توقفت.





نظرا لارتفاع التكلفة الخاصة بالمشروعات كما أن الاشتراطات لا تتوافق مع متطلبات الدولة، خاصة مع رغبة الجانب الصيني فى ربط التمويل بعمل شركات صينية بالمشروع. وأوضح نائب الوزير فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، أن المفاوضات توقفت مع الجانب الصيني





وأشار إسماعيل ، إلى أن هناك منحة أخرى قدمها البنك الإفريقي في الصعيد ، ويتم التفاوض على تمويل محافظة الأقصر بنحو 110 مليون دولار خلال العام المالي الجاري.





يذكر أنه تم سحب 287 مليون دولار من القرض الذى حصلت عليه الوزارة من البنك الدولى لنفس الغرض "توصيل خدمات الصرف الصحي لــ155 قرية بالدلتا، وذلك لتنفيذ المشروع بآليات جيدة جدا، ونظرا لربطه بين التنفيذ والنتائج والتمويل فإن ذلك حقق أكبر استفادة منه، والمرحلة الثانية ستضم دمياط والمنوفية والغربية.



