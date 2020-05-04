فرنسا تقدم 500 مليون دولار لدعم مبادرات إنتاج لقاح كورونا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه من الضروري العمل على تطوير البنى التحتية الصحية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف ماكرون اليوم الاثنين، خلال مؤتمر المانحين حول فيروس كورونا أن يجب التنسيق من أجل تسريع الأبحاث لإيجاد أدوية ولقاحات لكورونا.





ودعا الجميع للمشاركة في تمويل التجارب للوصول لعلاج لفيروس كورونا، لافتا إلى أنه يجب إنتاج اللقاح بشكل كبير عند التوصل إليه وتوزيعه على الجميع.





وشدد على ضرورة جعل اللقاح المرتقب لفيروس كورونا ملكية جماعية، ويتم وتوزيعه على الجميع.





وأوضح أن فرنسا ستقدم 500 مليون دولار لدعم مبادرات إيجاد لقاح لفيروس كورونا.