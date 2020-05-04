أوقاف الوادي الجديد توزع 50 ألف جنيه على متضررى كورونا

وزعت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، مبلغ 50 ألف جنيه، على الأسر الأشد فقرا والأكثر احتياجا، والمتضررين من فيروس كورونا المستجد، وأصحاب العمالة غير المنتظمة، وأصحاب الأمراض المزمنة، ممن تقوم المديرية بالصرف لهم شهريا.

وأكد الشيخ رمضان يوسف، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بالوادى الجديد، في بيان ، أنه تم التوزيع على 100 أسرة، لكل أسرة مبلغ 500 جنيه، بتوجيهات من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفي إطار مجابهة الوزارة لفيروس كورونا المستجد والمتضررين.

وأوضح رمضان، أنه جرى الدفع إلكترونيا للمستحقين والصرف ببطاقة الرقم القومي للشخص نفسه من مكاتب البريد المنتشرة في دائرة المحافظة.

ولفت إلى أنه تم إجراء البحوث بناء على تعليمات الدكتور سعد شاهين مدير عام الأوقاف بالوادى الجديد لإدارة البر للمستحقين وقد جرى التوجيه بالتركيز على أصحاب الأمراض المزمنة والعمالة غير المنتظمة.

يأتي ذك ضمن الجهود التي تتبناها وزاة الاوقا ف للمساهمه في رفع العبء عن كاهل الاسر المستحقه.

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