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تعليم

برتوكول بين تربية رياضية بنات بجامعة حلوان ومعهد العلوم والفنون القتالية IMAS بإنجلترا

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:13 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
وقعت كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة حنان عبد الفتاح عميد الكلية، اتفاقية تعاون مشترك مع معهد العلوم والفنون القتالية  IMAS  بإنجلترا. 

وتضمن البروتوكول، تبادل الإصدارات والمعلومات العلمية وعقد المؤتمرات بشكل متبادل بين الجانبين والمشاركة في مؤتمرات الأبحاث المشتركة والتعاون في الدبلومات والكورسات العلمية للفنون القتالية والعلوم ذات الصلة وإتاحة فرص الإشراف المشترك على الأبحاث العلمية ذات الصلة بالفنون القتالية . 


كذلك يشمل البروتوكول التعاون في إعداد المناهج الدراسية مع السماح بالوصول إلى جميع الدورات الحالية (دورات أكاديمية تعليمية/أكاديمية تعليم وتدريب/معهد الدراسات العليا للعلوم والفنون القتالية/الدراسات الأمنية.

وقد وقع الاتفاقية كلا من أ.د حنان عبد الفتاح عميدة كليةالتربية الرياضية بنات  بجامعة حلوان، أ.م.د دعاء شوقى رئيس الفرع المصرى  مفوضة المعهد بالمملكة المتحدة، بحضور إبراهيم البكر الرئيس التقنى للفرع المصرى، وأ.د ريم محسن  وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، و أ.د الهام عبد المنعم وكيل لشئون التعليم والطلاب، وم.د أمل فكرى مسئول الكلية في لجنة النشر والإعلان.
برتوكول بين تربية رياضية بنات بجامعة حلوان ومعهد العلوم والفنون القتالية IMAS بإنجلترا
برتوكول بين تربية رياضية بنات بجامعة حلوان ومعهد العلوم والفنون القتالية IMAS بإنجلترا
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