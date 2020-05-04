برتوكول بين تربية رياضية بنات بجامعة حلوان ومعهد العلوم والفنون القتالية IMAS بإنجلترا

وقعت كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة حنان عبد الفتاح عميد الكلية، اتفاقية تعاون مشترك مع معهد العلوم والفنون القتالية IMAS بإنجلترا.





وتضمن البروتوكول، تبادل الإصدارات والمعلومات العلمية وعقد المؤتمرات بشكل متبادل بين الجانبين والمشاركة في مؤتمرات الأبحاث المشتركة والتعاون في الدبلومات والكورسات العلمية للفنون القتالية والعلوم ذات الصلة وإتاحة فرص الإشراف المشترك على الأبحاث العلمية ذات الصلة بالفنون القتالية .









كذلك يشمل البروتوكول التعاون في إعداد المناهج الدراسية مع السماح بالوصول إلى جميع الدورات الحالية (دورات أكاديمية تعليمية/أكاديمية تعليم وتدريب/معهد الدراسات العليا للعلوم والفنون القتالية/الدراسات الأمنية.



