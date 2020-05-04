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محافظات

الجزار: الانتهاء من 10075 وحدة سكنية وجار تنفيذ 15291 أخرى بمشروع إسكان بورسعيد الاجتماعي

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:14 م
مشروعات الاسكان الاجتماعي
مشروعات الاسكان الاجتماعي في بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومرافقوهم، لتفقد الوحدات السكنية بمشروعي الإسكان الاجتماعي والاستثماري بمدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد عقب تفقدهم للمشروعات المختلفة بمدينة شرق بورسعيد "سلام".

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه تم الانتهاء فى محافظة بورسعيد من تنفيذ 10075 وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 15291 وحدة أخرى، بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمناطق مختلفة بالمحافظة، كما أنه جارٍ تنفيذ 3504 وحدات "146 عمارة" بالإسكان الاستثماري، بمدينة بور فؤاد.

وشدد الوزير على ضرورة تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من مشروعات الإسكان المختلفة بالمحافظة، وتسليمها لمستحقيها، وكذا الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية فى كل مواقع العمل، لحماية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الإسكان ومرافقوه، وأثناء دخولهم لموقع تنفيذ الوحدات السكنية، مروا من خلال بوابات التعقيم، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحماية العاملين بالمشروعات المختلفة.
الجزار: الانتهاء من 10075 وحدة سكنية وجار تنفيذ 15291 أخرى بمشروع إسكان بورسعيد الاجتماعي
الجزار: الانتهاء من 10075 وحدة سكنية وجار تنفيذ 15291 أخرى بمشروع إسكان بورسعيد الاجتماعي
الجزار: الانتهاء من 10075 وحدة سكنية وجار تنفيذ 15291 أخرى بمشروع إسكان بورسعيد الاجتماعي
الجزار: الانتهاء من 10075 وحدة سكنية وجار تنفيذ 15291 أخرى بمشروع إسكان بورسعيد الاجتماعي
الجزار: الانتهاء من 10075 وحدة سكنية وجار تنفيذ 15291 أخرى بمشروع إسكان بورسعيد الاجتماعي
الجزار: الانتهاء من 10075 وحدة سكنية وجار تنفيذ 15291 أخرى بمشروع إسكان بورسعيد الاجتماعي
الجزار: الانتهاء من 10075 وحدة سكنية وجار تنفيذ 15291 أخرى بمشروع إسكان بورسعيد الاجتماعي
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