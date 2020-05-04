استقالة وزير التجارة البريطاني

استقال وزير التجارة البريطاني، كونور بيرنز، بعد تقرير أصدرته لجنة المعايير جاء فيه أن الوزير انتهك مدونة قواعد السلوك لأعضاء البرلمان.





توجه بيرنز إلى حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ليعلن قراره، قائلا: ببالغ الاسف وعميق الاسى اتقدم باستقالتي من منصبي كوزير للتجارة الدولية لـ بوريس جونسون، والذي سأستمر في دعمه بصدق من المقاعد الخلفية.











ووفقا لتقرير اللجنة، فإن بيرنز استخدم مهام العمل المخصصة لإنجاز مهامه في التعامل مع مصلحة عائلية شخصية بحتة، وحاول تأمين دفع مبالغ لأبيه باقتراح أنه قد يستخدم الامتيازات البرلمانية لإثارة قضيته الشخصية في المجلس، مع "ضمان أن مقدم الشكوى يمكن أن يتجنب ذلك" على حد تعبير صاحب الشكوى.



