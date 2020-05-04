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فن

حقكم على راسي.. شاهد.. أوس أوس من كواليس مسلسل اتنين فى الصندوق

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:16 م
اوس اوس
اوس اوس
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مريم عزت
نشر الفنان أوس أوس عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة من كواليس مسلسل "اتنين فى الصندوق" بصحبة الفنانة انتصار والفنان صلاح عبدالله والفنان حمدى الميرغنى. 

علق أوس أوس على الصورة قائلا: "حقكم علي راسي 😔
#زيكا و #كرمله #شوقه #دُعكي #رسميه #بتوع_زباله_بس_رجاله
مسلسل #اتنين_في_الصندوق يوميا الساعه ١٠:٣٠ مساءا والاعاده ٢:٣٠ ظهرا علي قناة
Mbcmasr 💥📺".
نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

رمضان احلي اوى مع زيكااا
مسلسل جامد وبيوضح مشاكل فعلا بتحصل 
المسلسل تحفه 

يناقش مسلسل اثنين في الصندوق فكرة نظرة المجتمع لعمال النظافة ويهدف العمل إلى تغيير هذه النظرة، من خلال مناقشته لقضية هادفة وهي حقوق عمال النظافة من عمل وتحقيق طموح وأحلام للأفضل.


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