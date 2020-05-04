حقكم على راسي.. شاهد.. أوس أوس من كواليس مسلسل اتنين فى الصندوق

يناقش مسلسل اثنين في الصندوق فكرة نظرة المجتمع لعمال النظافة ويهدف العمل إلى تغيير هذه النظرة، من خلال مناقشته لقضية هادفة وهي حقوق عمال النظافة من عمل وتحقيق طموح وأحلام للأفضل.



