حقكم على راسي.. شاهد.. أوس أوس من كواليس مسلسل اتنين فى الصندوق

نشر الفنان أوس أوس عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة من كواليس مسلسل "اتنين فى الصندوق" بصحبة الفنانة انتصار والفنان صلاح عبدالله والفنان حمدى الميرغنى.
مسلسل #اتنين_في_الصندوق يوميا الساعه ١٠:٣٠ مساءا والاعاده ٢:٣٠ ظهرا علي قناة
Mbcmasr 💥📺".
علق أوس أوس على الصورة قائلا: "حقكم علي راسي 😔#زيكا و #كرمله #شوقه #دُعكي #رسميه #بتوع_زباله_بس_رجاله
مسلسل #اتنين_في_الصندوق يوميا الساعه ١٠:٣٠ مساءا والاعاده ٢:٣٠ ظهرا علي قناة
Mbcmasr 💥📺".
نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:
رمضان احلي اوى مع زيكااا
مسلسل جامد وبيوضح مشاكل فعلا بتحصل
المسلسل تحفه