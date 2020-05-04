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فن

تعرف كيف تتعامل آيتن عامر مع انتقادات السوشيال ميديا

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:31 م
آيتن عامر
آيتن عامر
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محمد نحلة

يتعرض الفنانون لبعض الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت الفنانة آيتن عامر كيف تتعامل مع تلك الانتقادات.


وقالت فى تصريحات لـ"صدى البلد": أتابع كل الانتقادات التي تأتي لي على السوشيال ميديا، وأستفيد بالنقد البناء فقط، أما من ينتقدني لمجرد الانتقاد فلا ألتفت إليه.


وكانت الفنانة آيتن عامر، نشرت  صورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وذلك من كواليس مسلسل فرصة تانية.


وكتبت آيتن عامر معلقة على المشهد: "جايبالى الكلام و مخلية وشي فى الارض من الأستاذة #رضوى_الشربينى اعمل فيكى ايه بس يا ريهام".


و أثارت الفنانة آيتن عامر الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعد نجاحها الباهر فى مسلسل فرصة ثانية؛ وتعرضها للهجوم والانتقادات بسبب شخصية ريهام التى تجسدها فى المسلسل.


مسلسل "فرصة تانية" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ‏وتأليف ‏مصطفى جمال هاشم، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين صبري كل من أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عامر وأحمد ‏الشامي ‏ونهال عنبر ومحمود البزاوي‎‎.



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